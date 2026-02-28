Prima pagină » Știri externe » Orașul fantomă care a ajuns la stadiul de cel mai toxic loc de pe planetă

Orașul fantomă care a ajuns la stadiul de cel mai toxic loc de pe planetă

28 feb. 2026, 16:22, Știri externe
Orașul fantomă care a ajuns la stadiul de cel mai toxic loc de pe planetă

Picher a ajuns să fie considerat unul dintre cele mai contaminate locuri din lume. Ceea ce cândva era un centru minier prosper, cu aproximativ 10.000 de locuitori și o economie în plină expansiune, astăzi este cunoscut drept oraș-fantomă.

Povestea orașului din statul Oklahoma reprezintă un real avertisment despre consecințele exploatării industriale necontrolate și despre prețul uriaș pe care o comunitate îl poate plăti, atunci când mediul este ignorat, relatează Click.

O singură dată pe an, acest oraș prinde viață pentru câteva ore, doar atunci când foștii locuitori sau turiștii curioși se adună pentru o paradă simbolică printre ruinele unei comunități dispărute.

Picher, un fost punct strategic pe harta exploatărilor miniere din Statele Unite

La începutul secolului XX, Picher era un punct strategic pe harta exploatărilor miniere din SUA. Investitorii, muncitorii și familii întregi au fost atrași de zăcămintele bogate în plumb și zinc. În anii 1920, populația ajunsese la aproximativ 10.000 de persoane, iar mineritul asigura locuri de muncă stabile și venituri consistente.

Deșeurile miniere, cunoscute local sub numele de „chat”, erau depozitate în grămezi uriașe în jurul orașului. Aceste reziduuri toxice conțineau niveluri ridicate de plumb și alte metale grele, dar pentru mult timp riscurile au fost ignorate. Copiii se jucau pe movilele contaminate, iar materialele reziduale erau folosite inclusiv la asfaltarea drumurilor.

Când a avut loc declinul

Declinul a început în 1926, când resursele subterane au început să se epuizeze. Pe măsură ce minele s-au închis, populația a scăzut dramatic. În 1960, mai erau doar 2.500 de locuitori.

Odată cu oprirea activităților miniere, pomparea apei din subteran a încetat, iar tunelurile abandonate au început să se umple. Apa contaminată a ajuns în pânza freatică și, ulterior, în rețeaua locală, agravând situația sanitară.

Pe lângă contaminarea severă, autoritățile au invocat și riscul prăbușirii terenului, întrucât rețeaua de galerii miniere subterane devenise instabilă. În 2013, Picher a fost desființat oficial, iar o tornadă puternică a distrus multe dintre clădirile rămase în picioare, accelerând transformarea zonei într-un peisaj dezolant.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“
17:04
Zelenski acuză Iranul că l-a aprovizionat pe Putin cu drone și tehnologie pentru razboiul din Ucraina. „Poziția noastră este cunoscută. Să oferim poporului iranian șansa de a scăpa de regimul terorist“
BREAKING NEWS 🚨 Alertă mondială. După atacurile SUA-Israel, Iranul lovește bazele americane. Reacțiile internaționale curg și liderii convoacă consilii de securitate
17:03
🚨 Alertă mondială. După atacurile SUA-Israel, Iranul lovește bazele americane. Reacțiile internaționale curg și liderii convoacă consilii de securitate
ULTIMA ORĂ Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată”
17:01
Una dintre cele mai așteptate reacții la războiul din Orient. China cere încetarea de urgență a focului: ”Suveranitatea Iranului trebuie respectată”
EXCLUSIV Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită”
16:58
Relatarea unei românce din Dubai, pentru Gândul, unde scutul antirachetă interceptează rachetele iraniene: „Lucrurile se precipită”
NEWS ALERT Reuters: Ministrul iranian al Apărării a fost ucis în atacurile israeliene
16:57
Reuters: Ministrul iranian al Apărării a fost ucis în atacurile israeliene
NEWS ALERT Premierul Marii Britanii: Avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu
16:50
Premierul Marii Britanii: Avioanele britanice sunt pe cerul Orientului Mijlociu
Mediafax
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
Digi24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Adevarul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Mediafax
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Genomul celui mai vechi virus ARN uman a fost reconstruit din țesut pulmonar vechi de 250 de ani
INEDIT Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri
17:08
Made in Japan. Buddharoidul, îndrumătorul spiritual la un clik distanță. Călugărul AI la dispoziția ta non-stop, acum și în mănăstiri
CONTROVERSĂ Un ghid turistic a fost arestat, acesta a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt
16:44
Un ghid turistic a fost arestat, acesta a desenat un „omuleț” pe o piramidă veche de 4.000 de ani din Egipt
LIVE UPDATE 🚨 Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins
16:31
🚨 Reacții în lanț pe scena internațională după atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Liderii lumii se tem de un conflict regional extins
MILITAR Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni
16:30
Cum și-au împărțit rolurile SUA și Israel: americanii au atacat bazele militare, israelienii liderii iranieni
FLASH NEWS Misterul morții lui Khamenei. Presa israeliană spune că liderul suprem ar fi murit, presa iraniană că trăiește. Ce știm în acest moment
16:28
Misterul morții lui Khamenei. Presa israeliană spune că liderul suprem ar fi murit, presa iraniană că trăiește. Ce știm în acest moment
FLASH NEWS Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților
16:14
Haos pe Aeroportul Otopeni după atacul SUA asupra Iranului. 1.500 de persoane afectate. Anunțul oficial al autorităților

Cele mai noi

Trimite acest link pe