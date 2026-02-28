Orașul fantomă care a ajuns la stadiul de cel mai toxic loc de pe planetă

Picher a ajuns să fie considerat unul dintre cele mai contaminate locuri din lume. Ceea ce cândva era un centru minier prosper, cu aproximativ 10.000 de locuitori și o economie în plină expansiune, astăzi este cunoscut drept oraș-fantomă.

Povestea orașului din statul Oklahoma reprezintă un real avertisment despre consecințele exploatării industriale necontrolate și despre prețul uriaș pe care o comunitate îl poate plăti, atunci când mediul este ignorat, relatează Click.

O singură dată pe an, acest oraș prinde viață pentru câteva ore, doar atunci când foștii locuitori sau turiștii curioși se adună pentru o paradă simbolică printre ruinele unei comunități dispărute.

Picher, un fost punct strategic pe harta exploatărilor miniere din Statele Unite

La începutul secolului XX, Picher era un punct strategic pe harta exploatărilor miniere din SUA. Investitorii, muncitorii și familii întregi au fost atrași de zăcămintele bogate în plumb și zinc. În anii 1920, populația ajunsese la aproximativ 10.000 de persoane, iar mineritul asigura locuri de muncă stabile și venituri consistente.

Deșeurile miniere, cunoscute local sub numele de „chat”, erau depozitate în grămezi uriașe în jurul orașului. Aceste reziduuri toxice conțineau niveluri ridicate de plumb și alte metale grele, dar pentru mult timp riscurile au fost ignorate. Copiii se jucau pe movilele contaminate, iar materialele reziduale erau folosite inclusiv la asfaltarea drumurilor.

Când a avut loc declinul

Declinul a început în 1926, când resursele subterane au început să se epuizeze. Pe măsură ce minele s-au închis, populația a scăzut dramatic. În 1960, mai erau doar 2.500 de locuitori.

Odată cu oprirea activităților miniere, pomparea apei din subteran a încetat, iar tunelurile abandonate au început să se umple. Apa contaminată a ajuns în pânza freatică și, ulterior, în rețeaua locală, agravând situația sanitară.

Pe lângă contaminarea severă, autoritățile au invocat și riscul prăbușirii terenului, întrucât rețeaua de galerii miniere subterane devenise instabilă. În 2013, Picher a fost desființat oficial, iar o tornadă puternică a distrus multe dintre clădirile rămase în picioare, accelerând transformarea zonei într-un peisaj dezolant.

