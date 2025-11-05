Orașul-fantomă de 100 de miliarde de dolari în care locuiesc doar câțiva oameni. A fost conceput pentru 700.000 de locatari!

Forest City este unul din cele mai mărețe proiecte imobiliare din lume, fiind situat în Malaezia, în sudul statului Johor, chiar lângă Singapore.

A costat 100 de miliarde de dolari și a fost construit pe patru insule artificiale, scrie Made in Malaysia.

Orașul a fost lansat în 2016 de chinezii de la Country Garden (60%) și statul Johor (40%). Forest City promitea 700.000 de locuitori într-un „eco-city” desprins din viitor: blocuri cu pereți de culoare verde, plaje private, teren de golf, parc acvatic și zero mașini!

Totuși, în 2023 doar 9.000 de oameni locuiau aici, mall-uri erau pustii, iar plajele goale erau pline de urme de crocodili.

De ce a eșuat Forest City

Principalele motive pentru care Forest City a eșuat sunt criza imobiliară din China și declinul companiei chineze Country Garden.

De asemenea, orașul a fost afectat și de criza generată de pandemia de COVID-19.

Malaezienii nu s-au mutat în Forest City și din cauza apartamentelor prea scumpe pentru buzunarul lor: de la 170.000 de dolari.

Orașul-fantomă a devenit însă preferatul turiștilor, datorită prețurilor foarte mici și a ajuns să fie supranumit „Singapore Low-cost”.

Zona Financiară Specială

În 2025, Guvernul Malaeziei a decis să salveze proiectul cu o strategie radicală. Executivul vrea să transforme Forest City într-un paradis fiscal cu duty-free și alte facilități.

Guvernul a anunțat o taxă de 0% pe profit timp de două decenii pentru entitățile financiare din patrimoniul familiilor, cu active de minimum 30 milioane ringgit malaezieni.

Totodată, autoritățile au anunțat impozite de 0-5% pentru companii fintech, inteligență artificială, blockchain, dar și duty-free la alcool, dulciuri, parfumuri.

Sursa foto: Profimedia

Autorul recomandă: