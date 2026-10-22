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Strâmtoarea Ormuz, cimitir al petrolierelor. Iranul anunță că șapte vase au luat foc sau au fost țintita unor atacuri

Strâmtoarea Ormuz, cimitir al petrolierelor. Iranul anunță că șapte vase au luat foc sau au fost țintita unor atacuri
Iranul anunță că șapte vase au fost lovite în Strâmtoarea Ormuz
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Televiziunea de stat de la Teheran, citată de Associated Press, anunță că șapte petroliere iraniene au fost ținta unor atacuri în noaptea de miercuri spre joi, 22 octombrie. O parte dintre vase au fost avariate de mine navale.

Dacă informația se confirmă, ar fi vorba despre cel mai mare număr de nave avariate într-o singură zi pe această cale navigabilă de la începutul războiului dintre Israel-SUA și Iran.

La 28 februarie, Statele Unite și Israelul au lansat atacuri comune împotriva Iranului.

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Patru dintre petroliere, încărcate cu țiței

Potrivit unui comunicat al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), patru dintre petroliere transportau țiței în momentul în care au fost lovite și au luat foc. Alte trei au fost grav avariate după ce au lovit mine navale. Nu au fost oferite alte detalii cu privire la eventualele victime sau la pavilioanele petrolierelor.

Potrivit televiziunii de stat din Iran, Gardienii Revoluției au avertizat că vor ținti bazele americane din Golful Persic dacă SUA încearcă să lovească petrolierele iraniene sau intervin în tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Din cauza escaladării tensiunilor, Departamentul de Stat al SUA a ordonat plecarea tuturor angajaților ambasadei de la Riad, precum și a familiilor acestora. Regatul Arabiei Saudite este vizat de atacuri ale rebelilor houthi. Informația a fost confirmată de o sursă diplomatică pentru agenția de presă AFP.

De asemenea, Washingtonul a ordonat plecarea familiilor personalului din ambasadele americane din Emiratele Arabe Unite, Iordania, Qatar și Bahrein.

Nu se știe, deocamdată, pentru cât timp este în vigoare această măsură și nici răspunsul pregătit de americani la ultimele lovituri.

SUA și Israelul pregătesc noi lovituri împotriva Iranului

Totuși, New York Times scrie că Administrația Trump și Israelul pregătesc o nouă ofensivă militară împotriva Iranului, după alegerile legislative de la jumătatea mandatului din SUA, programate pe 3 noiembrie. Potrivit ziarului, cele două țări lucrează la o operațiune scurtă și intensă ce ar putea include atacuri asupra instalațiilor nucleare, depozitelor de rachete și drone și a infrastructurii energetice iraniene.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-a întâlnit săptămâna aceasta în Israel cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre noi atacuri, potrivit funcționarilor americani citați de NYT.

Unii strategi militari consideră că o campanie ofensivă de trei zile ar putea provoca daune economice suficiente pentru a obliga Teheranul să facă concesii diplomatice. Totuși, ofensiva anterioară, desfășurată între februarie și aprilie, nu a reușit să obțină progrese semnificative în negocieri și a contribuit la creșterea prețului energiei și a inflației la nivel mondial.

În plus, Iranul a avertizat că va răspunde cu atacuri mai puternice, dacă este lovit din nou. Noile ținte ar putea include centre de date, cabluri submarine de Internet și chiar facilitățile petroliere din Arabia Saudită.

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