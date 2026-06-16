Studiu: oamenii preferă să meargă în sens invers acelor de ceasornic. Motivul rămâne un mister.

Experimentele au arătat în mod repetat o tendință de a vira la stânga, însă mecanismul exact este încă necunoscut, relatează The Guardian.

Testele arată că, atunci când oamenii se plimbă fără o direcție precisă, au o tendință naturală de a vira la stânga și de a merge în sens invers acelor de ceasornic.

„Dacă îi ceri pur și simplu unei persoane să înceapă să meargă, fie că se plimbă printr-un muzeu, un supermarket sau chiar într-o încăpere goală, este surprinzător de probabil să devieze într-o direcție contrară acelor de ceasornic”, a declarat dr. Iñaki Echeverría Huarte de la Universitatea din Navarra, Spania.

O descoperire apărută din întâmplare

Ca multe descoperiri importante din știință, și aceasta își datorează existența unei întâmplări fericite. În timpul pandemiei, cercetătorii au desfășurat experimente pentru a vedea câte persoane puteau împărți un spațiu menținând în același timp o distanță sigură. Astfel, aceștia au observat că mulțimile mergeau covârșitor în sens invers acelor de ceasornic.

Această surpriză a dus la dezvoltarea unui întreg proiect de cercetare. Oamenii de știință au realizat o serie de experimente în care pietoni individuali sau grupuri mici se deplasau prin spații închise. De fiecare dată, cercetătorii au observat aceeași tendință de a merge în sens invers acelor de ceasornic.

De ce virăm instinctiv la stânga?

Bănuind că normele culturale ar putea juca un rol, echipa și-a unit forțele cu dr. Claudio Feliciani de la Universitatea din Tokyo. Acesta a obținut aceleași rezultate în Japonia. Concluzia s-a menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în considerare faptul că oamenii sunt dreptaci, au piciorul drept dominant sau ochiul drept dominant. Totodată, a fost observată atât la bărbați, cât și la femei. Singura diferență remarcată a fost o tendință mai pronunțată la copii.

„Fiecare dintre noi poartă o mică predispoziție personală de a vira ușor într-o anumită direcție, iar atunci când multe persoane împart același spațiu, aceste mici tendințe se adună și produc o rotație netă în sens invers acelor de ceasornic”, a explicat Echeverría Huarte. Detaliile studiului au fost publicate în revista Nature Communications.

Oamenii de știință nu sunt siguri de originea acestei tendințe. Totuși, au realizat experimente suplimentare în realitate virtuală și altele în care participanții pretindeau că au un picior rupt, în speranța că vor înțelege mai bine fenomenul.

„Nu știm de ce se întâmplă acest lucru, dar credem că, înțelegând motivele, am putea înțelege mai bine modul în care percepem lumea”, a spus Feliciani.

Nu doar oamenii au această preferință

Oamenii nu sunt singura specie care manifestă o astfel de preferință. Cercetători din Bristol au arătat că furnicile de stâncă au o tendință de a vira la stânga atunci când explorează cuiburi necunoscute.

Suspiciunile s-au îndreptat către biomecanică. „Niciunul dintre noi nu este perfect simetric, iar modul în care creierul fiecărei persoane colectează informațiile senzoriale și le coordonează cu mușchii pare să o împingă ușor într-o anumită direcție”, a spus Echeverría Huarte.

La primele Jocuri Olimpice moderne, în 1896, atleții alergau în sensul acelor de ceasornic pe pistă. Acest lucru a fost schimbat în 1913 deoarece majoritatea sportivilor considerau că era o „direcție nefirească de alergare”, a declarat profesorul Gareth Irwin, directorul departamentului de biomecanică sportivă și a exercițiului fizic de la Universitatea Metropolitană din Cardiff.

Alergarea în sens invers acelor de ceasornic este acum prevăzută în regulamentele atletismului.

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