Prima pagină » Actualitate » Studiu: oamenii preferă să meargă în sens invers acelor de ceasornic. Motivul rămâne un mister

Studiu: oamenii preferă să meargă în sens invers acelor de ceasornic. Motivul rămâne un mister

Studiu: oamenii preferă să meargă în sens invers acelor de ceasornic. Motivul rămâne un mister
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Studiu: oamenii preferă să meargă în sens invers acelor de ceasornic. Motivul rămâne un mister.

Experimentele au arătat în mod repetat o tendință de a vira la stânga, însă mecanismul exact este încă necunoscut, relatează The Guardian.

Testele arată că, atunci când oamenii se plimbă fără o direcție precisă, au o tendință naturală de a vira la stânga și de a merge în sens invers acelor de ceasornic.

„Dacă îi ceri pur și simplu unei persoane să înceapă să meargă, fie că se plimbă printr-un muzeu, un supermarket sau chiar într-o încăpere goală, este surprinzător de probabil să devieze într-o direcție contrară acelor de ceasornic”, a declarat dr. Iñaki Echeverría Huarte de la Universitatea din Navarra, Spania.

Sursă foto: Shutterstock

O descoperire apărută din întâmplare

Ca multe descoperiri importante din știință, și aceasta își datorează existența unei întâmplări fericite. În timpul pandemiei, cercetătorii au desfășurat experimente pentru a vedea câte persoane puteau împărți un spațiu menținând în același timp o distanță sigură. Astfel, aceștia au observat că mulțimile mergeau covârșitor în sens invers acelor de ceasornic.

Această surpriză a dus la dezvoltarea unui întreg proiect de cercetare. Oamenii de știință au realizat o serie de experimente în care pietoni individuali sau grupuri mici se deplasau prin spații închise. De fiecare dată, cercetătorii au observat aceeași tendință de a merge în sens invers acelor de ceasornic.

De ce virăm instinctiv la stânga?

Bănuind că normele culturale ar putea juca un rol, echipa și-a unit forțele cu dr. Claudio Feliciani de la Universitatea din Tokyo. Acesta a obținut aceleași rezultate în Japonia. Concluzia s-a menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în considerare faptul că oamenii sunt dreptaci, au piciorul drept dominant sau ochiul drept dominant. Totodată, a fost observată atât la bărbați, cât și la femei. Singura diferență remarcată a fost o tendință mai pronunțată la copii.

„Fiecare dintre noi poartă o mică predispoziție personală de a vira ușor într-o anumită direcție, iar atunci când multe persoane împart același spațiu, aceste mici tendințe se adună și produc o rotație netă în sens invers acelor de ceasornic”, a explicat Echeverría Huarte. Detaliile studiului au fost publicate în revista Nature Communications.

Oamenii de știință nu sunt siguri de originea acestei tendințe. Totuși, au realizat experimente suplimentare în realitate virtuală și altele în care participanții pretindeau că au un picior rupt, în speranța că vor înțelege mai bine fenomenul.

„Nu știm de ce se întâmplă acest lucru, dar credem că, înțelegând motivele, am putea înțelege mai bine modul în care percepem lumea”, a spus Feliciani.

Sursă foto: Shutterstock

Nu doar oamenii au această preferință

Oamenii nu sunt singura specie care manifestă o astfel de preferință. Cercetători din Bristol au arătat că furnicile de stâncă au o tendință de a vira la stânga atunci când explorează cuiburi necunoscute.

Suspiciunile s-au îndreptat către biomecanică. „Niciunul dintre noi nu este perfect simetric, iar modul în care creierul fiecărei persoane colectează informațiile senzoriale și le coordonează cu mușchii pare să o împingă ușor într-o anumită direcție”, a spus Echeverría Huarte.

La primele Jocuri Olimpice moderne, în 1896, atleții alergau în sensul acelor de ceasornic pe pistă. Acest lucru a fost schimbat în 1913 deoarece majoritatea sportivilor considerau că era o „direcție nefirească de alergare”, a declarat profesorul Gareth Irwin, directorul departamentului de biomecanică sportivă și a exercițiului fizic de la Universitatea Metropolitană din Cardiff.

Alergarea în sens invers acelor de ceasornic este acum prevăzută în regulamentele atletismului.

Sursă foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cațavencii.ro: O țară pe umerii lui Hunor
13:24
Cațavencii.ro: O țară pe umerii lui Hunor
REACȚIE CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
13:23
CTP constată că Nicușor Dan l-a depășit pe Iohannis în materie de înșelare a celor care l-au votat. Ce spune despre “Cașcavelerii președintelui”
STATISTICĂ România ocupă ultimul loc în UE la angajarea absolvenților. Ce arată datele Eurostat
12:57
România ocupă ultimul loc în UE la angajarea absolvenților. Ce arată datele Eurostat
REACȚIE Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
12:13
Irineu Darău: „PNL trebuie să se rupă. Liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”
INEDIT Restaurantul din Beijing unde oficialilor chinezi le-ar fi interzis accesul. Povestea King’s Joy, simbol al gastronomiei și al luptei anti-corupție
12:00
Restaurantul din Beijing unde oficialilor chinezi le-ar fi interzis accesul. Povestea King’s Joy, simbol al gastronomiei și al luptei anti-corupție
Noi calcule pentru Guvern. Pe câte voturi se bazează Veștea în Parlament și câți liberali l-ar susține după rebeliunea de aseară. Lupta e foarte strânsă
11:56
Noi calcule pentru Guvern. Pe câte voturi se bazează Veștea în Parlament și câți liberali l-ar susține după rebeliunea de aseară. Lupta e foarte strânsă
Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Digi24
Atac dur la adresa premierului desemnat: „S-a urcat maimuța în copac și i se vede fundul"
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă din Germania
Click
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Descopera.ro
Neuroștiința despărțirilor. De ce creierul simte o ruptură ca pe o durere fizică și o dependență
FLASH NEWS Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
13:22
Procurorii DNA au descins la mai multe firme de curierat, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 50 de milioane de lei
VIDEO Macron a surprins la summitul G7: liderii lumii, întâmpinați pe muzică inspirată din țările lor. Trump a intrat pe coloana sonoră din GTA
13:11
Macron a surprins la summitul G7: liderii lumii, întâmpinați pe muzică inspirată din țările lor. Trump a intrat pe coloana sonoră din GTA
VIDEO Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
13:07
Victor Ponta (UPR) și Marian Neacșu (PSD) participă la discuțiile cu Adrian Veștea din Parlament
FLASH NEWS De ce au întârziat Zelenski, Trump și Macron la sesiunea comună a liderilor G7 de la Evian. Cei trei lideri au intrat ultimii în sală
12:59
De ce au întârziat Zelenski, Trump și Macron la sesiunea comună a liderilor G7 de la Evian. Cei trei lideri au intrat ultimii în sală
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 16 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
12:49
Marius Tucă Show începe marți, 16 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 16 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada
12:48
Marius Tucă Show începe marți, 16 iunie, de la ora 18.00, live pe Gândul. Invitat: Mirel Palada

Cele mai noi

Trimite acest link pe