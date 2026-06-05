Țara care trăiește cu 15 minute înaintea restului lumii: povestea unei identități unice.

În Nepal, o națiune așezată între India și China, un fus orar unic este doar una dintre expresiile unei identități naționale aparte.

Fusul orar național unic al Nepalului este doar una dintre manifestările modului în care țara își protejează cu înverșunare caracterul distinct. Drapelul său, format din două triunghiuri care simbolizează înalții Himalaya, este singurul steag național care nu are formă dreptunghiulară. Nepalul are și propriul calendar. În Kathmandu, anul este acum 2083, cu 56 de ani, opt luni și ceva înaintea calendarului gregorian folosit în mare parte a lumii, scrie The New York Times.

De unde provin aceste simboluri distincte

Mândria care a dat naștere acestor simboluri distincte ale statalității își are rădăcinile în geografia Nepalului. Munții și văile sale, locuite de zeci de grupuri etnice, sunt strânse între India și China. Nepalul se învecinează cu alte teritorii himalayene, precum Sikkim și Tibet, care au fost absorbite de aceste națiuni mai mari. Când puterile imperiale au împărțit Asia, Nepalul, cu războinicii săi formați de viața în munți, a rezistat.

Ora Standard a Nepalului a fost stabilită oficial în 1986, cu 15 minute înaintea fusului orar al Indiei. Această declarație de excepționalism național, afișată la un turn cu ceas din Kathmandu construit inițial în 1894, pare foarte îndrăgită de populație.

Longitudinea după care este stabilit fusul orar al Nepalului trece prin Muntele Gaurishankar, un vârf himalayan care poate fi văzut de la periferia Kathmanduului în rarele zile fără poluare atmosferică.

Timp de secole, înainte ca occidentalii să își asume rolul de a stabili timpul, locuitorii din Kathmandu aflau ora oficială vizitând un bazin dreptunghiular din complexul palatului Hanuman Dhoka, sediul monarhiei.

Acolo, imediat ce o rază de soare apărea peste dealurile himalayene care înconjoară orașul, apa era lăsată să picure într-o serie de vase la intervale de timp precise, potrivit istoricilor. Oamenii puteau apoi consulta un astrolog pentru a determina momentul cel mai potrivit pentru o nuntă sau pentru ceremonia de numire a unui copil.

Unele tradiții nu au dispărut odată cu monarhia

Bikram Sambat este calendarul oficial al Nepalului, bazat pe precepte hinduse. În fiecare an, un comitet de astrologi și astronomi autorizați de guvern stabilește momentul exact în care trebuie să înceapă anul următor, în funcție de traiectoriile Soarelui și Lunii. Spre deosebire de calendarul gregorian solar, cu cele 12 luni fixe și anul bisect la fiecare patru ani, Bikram Sambat se deplasează ușor. Anul Nou cade în jurul mijlocului lunii aprilie. Numărul de zile din fiecare lună depinde de an și poate ajunge până la 32.

În această națiune diversă sunt folosite și alte calendare, inclusiv unul budist tibetan. Un altul este calendarul poporului Newar, indigen din Valea Kathmandu, care practică atât hinduismul, cât și budismul. Din 2008, și acest calendar a primit statut oficial în Kathmandu. Cei mai mulți ani din calendarul Newar au 12 luni, unii au 13, iar câțiva au 11. În cosmologia Newar, acum este anul 1146.

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