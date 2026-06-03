Tanczos Barna cere prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Până când va funcționa măsura

Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, prelungirea, până la sfârşitul anului, a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, Măsura a fost solicitată de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat, miercuri, că a cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului. Iniţial, măsura urma să expire la finalul lunii iunie. Însă, pentru a intra în vigoare, prelungirea mai are nevoie de votul plenului Camerei Deputaţilor.

Menținerea măsurii va lupta cu inflația

Oficialul a explicat pe contul de Facebook rațiunea acestei măsuri pe care o consideră benefică pentru consumatori.

„Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului. UDMR a susţinut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflaţia ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menţinută.

Tanczos Barna a mai amintit că UDMR a susținut mereu, în ultimii ani, păstrarea acestei măsuri, atât timp cât inflația ridicată afectează negativ bugetele românilor.

„La propunerea noastră, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat astăzi prelungirea măsurii până la sfârșitul anului. În loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie. Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază”, a adăugat politicianul.

Lista produselor cu preţuri plafonate

Lista produselor cu preţuri plafonate include: pâine albă simplă (300-500 g), lapte de consum de 1 litru (1,5% grăsime, fără UHT), brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, maximum 200 g), făină albă de grâu „000” (până la 1 kg), mălai (până la 1 kg), ouă de găină calibrul M, ulei de floarea-soarelui (până la 2 litri), carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.), fructe proaspete vrac (mere, pere, prune, struguri), cartofi proaspeţi albi vrac, zahăr alb tos (până la 1 kg), smântână (12% grăsime), unt (până la 250 g) şi magiun (până la 350 g).

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