Te strâng pantofii? Pune-i la congelator! Vei câștiga sigur 1 număr

Nimic nu poate strica o seară în oraș sau la o petrecere atât de repede precum pantofii incomozi. Ca să nu mai vorbim despre o zi obositoare la serviciu, petrecută în pantofi cu toc dureroși. Totuși, renunțarea completă la tocurile înalte nu este nici de departe singura soluție.

Există câteva trucuri practice care vă pot face pantofii confortabili și pregătiți pentru a fi purtați în orice ocazie. Deși unul dintre ele poate părea mai neobișnuit, este una dintre cele mai bune metode de lărgire a pantofilor, scrie Blic.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Rezolvați problema cu ajutorul congelatorului

Metoda congelatorului este una dintre cele mai cunoscute și mai utile.

Dacă pantofii noi cu toc sunt puțin strâmți, aceasta poate fi soluția potrivită. Puneți o pungă de plastic în pantof, umpleți-o cu apă, legați-o și puneți-o în congelator. Când apa îngheață, se dilată și lărgește ușor pantoful.

Nu purtați niciodată pantofi complet noi la un eveniment important

În primul rând și cel mai important: nu purtați niciodată pantofi complet noi la un eveniment festiv important. După o scurtă probă în magazin, de multe ori încă nu știm unde ne vor provoca răni după câteva ore de purtare.

De aceea, purtați-i mai întâi acasă timp de câteva ore și verificați unde v-ar putea ușura purtarea o perniță suplimentară.

Folosiți pernițe

Metoda pe care o folosim de mult timp pentru pantofii decoltați cu toc reprezintă adesea o provocare atunci când vine vorba despre sandale. Pernițele și branțurile din gel ies uneori în afară din pantofii decupați, ceea ce poate fi neplăcut.

Soluția vine de la balerine: o protecție specială pentru partea din față a tălpii este invizibilă sub baretele late și reduce eficient presiunea asupra piciorului. În prezent, există și pernițe mici din gel care se potrivesc perfect în sandalele cu barete între degete.

Purtați șosete

Dacă pantofii care vă creează probleme nu sunt sandale, ci cizme, aveți și mai multe posibilități de a experimenta. Atunci când picioarele sunt suficient de acoperite, șosetele pot face purtarea pantofilor mult mai confortabilă.

Este suficient să presărați pudră pentru bebeluși pe picioare și să vă puneți ciorapi subțiri din nailon. În acest fel, veți împiedica frecarea directă a pantofilor de piele, iar bășicile neplăcute vor deveni de domeniul trecutului.