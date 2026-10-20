Prima pagină » Actualitate » Te strâng pantofii? Pune-i la congelator! Vei câștiga sigur 1 număr

Te strâng pantofii? Pune-i la congelator! Vei câștiga sigur 1 număr

Te strâng pantofii? Pune-i la congelator! Vei câștiga sigur 1 număr
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nimic nu poate strica o seară în oraș sau la o petrecere atât de repede precum pantofii incomozi. Ca să nu mai vorbim despre o zi obositoare la serviciu, petrecută în pantofi cu toc dureroși. Totuși, renunțarea completă la tocurile înalte nu este nici de departe singura soluție.

Există câteva trucuri practice care vă pot face pantofii confortabili și pregătiți pentru a fi purtați în orice ocazie. Deși unul dintre ele poate părea mai neobișnuit, este una dintre cele mai bune metode de lărgire a pantofilor, scrie Blic.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Rezolvați problema cu ajutorul congelatorului

Metoda congelatorului este una dintre cele mai cunoscute și mai utile.

Dacă pantofii noi cu toc sunt puțin strâmți, aceasta poate fi soluția potrivită. Puneți o pungă de plastic în pantof, umpleți-o cu apă, legați-o și puneți-o în congelator. Când apa îngheață, se dilată și lărgește ușor pantoful.

Nu purtați niciodată pantofi complet noi la un eveniment important

În primul rând și cel mai important: nu purtați niciodată pantofi complet noi la un eveniment festiv important. După o scurtă probă în magazin, de multe ori încă nu știm unde ne vor provoca răni după câteva ore de purtare.

De aceea, purtați-i mai întâi acasă timp de câteva ore și verificați unde v-ar putea ușura purtarea o perniță suplimentară.

Folosiți pernițe

Metoda pe care o folosim de mult timp pentru pantofii decoltați cu toc reprezintă adesea o provocare atunci când vine vorba despre sandale. Pernițele și branțurile din gel ies uneori în afară din pantofii decupați, ceea ce poate fi neplăcut.

Soluția vine de la balerine: o protecție specială pentru partea din față a tălpii este invizibilă sub baretele late și reduce eficient presiunea asupra piciorului. În prezent, există și pernițe mici din gel care se potrivesc perfect în sandalele cu barete între degete.

Purtați șosete

Dacă pantofii care vă creează probleme nu sunt sandale, ci cizme, aveți și mai multe posibilități de a experimenta. Atunci când picioarele sunt suficient de acoperite, șosetele pot face purtarea pantofilor mult mai confortabilă.

Este suficient să presărați pudră pentru bebeluși pe picioare și să vă puneți ciorapi subțiri din nailon. În acest fel, veți împiedica frecarea directă a pantofilor de piele, iar bășicile neplăcute vor deveni de domeniul trecutului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 20 Octombrie, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 68 de ani, Snoop Dogg 55. Se prăbușește avionul care transporta formația Lynyrd Skynyrd
07:15
20 Octombrie, calendarul zilei: Viggo Mortensen împlinește 68 de ani, Snoop Dogg 55. Se prăbușește avionul care transporta formația Lynyrd Skynyrd
FLASH NEWS A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat
00:59
A 21-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. La miezul nopții sunt aproape 100 de susținători. În câteva zile, fostul candidat la prezidențiale ar putea fi eliberat
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta analizează protestele studenților din Franța: „Tinerii nu mai au oportunități, iar lumea s-a săturat de minciuni”
21:41
Victor Ponta analizează protestele studenților din Franța: „Tinerii nu mai au oportunități, iar lumea s-a săturat de minciuni”
EXCLUSIV Eugen Teodorovici spune că Bolojan se va reorienta politic spre partidul SENS. „Bolojan va încerca să rupă de la USR și PNL să ducă către SENS”
21:38
Eugen Teodorovici spune că Bolojan se va reorienta politic spre partidul SENS. „Bolojan va încerca să rupă de la USR și PNL să ducă către SENS”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este politic: „Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%”
21:19
Victor Ponta susține că dosarul lui Călin Georgescu este politic: „Dacă mâine ar fi alegeri, ar lua 45%”
MARIUS TUCĂ SHOW  Victor Ponta: „Ilie Bolojan poate să devină principalul adversar al AUR“
21:03
 Victor Ponta: „Ilie Bolojan poate să devină principalul adversar al AUR“
Mediafax
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Digi24
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg? Explicațiile judecătorului Cristi Danileț
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în 2027'
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Adevarul
Cutremurul de 4,8 din Vrancea, efect surprinzător în București. Avertismentul unui inginer constructor
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Tragedie pe Șoseaua Colentina! O femeie de 43 de ani a murit după ce a fost lovită de un autocar
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Ce se întâmplă doctore
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată calculele pentru învestire și care este programul ultimelor audieri
06:00
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată calculele pentru învestire și care este programul ultimelor audieri
EXCLUSIV Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
06:00
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
FLASH NEWS Florin Birta, căruia Bolojan i-a lăsat moștenire Oradea, nu a ratat ocazia să-i ridice o statuie premierului demis. După valul de laude, declară că PNL este pierdut fără Bolojan
23:38
Florin Birta, căruia Bolojan i-a lăsat moștenire Oradea, nu a ratat ocazia să-i ridice o statuie premierului demis. După valul de laude, declară că PNL este pierdut fără Bolojan
INEDIT Giancarlo Cristea a venit din Anglia cu o rețetă medicală pentru consum de cannabis. Procurorii i-au confiscat cele 25 g de „marfă”. După un an, i-au restituit tânărului stupefiantele. La mai puțin de o oră după, jandarmii l-au oprit și i-au confiscat din nou „medicamentul”
23:35
Giancarlo Cristea a venit din Anglia cu o rețetă medicală pentru consum de cannabis. Procurorii i-au confiscat cele 25 g de „marfă”. După un an, i-au restituit tânărului stupefiantele. La mai puțin de o oră după, jandarmii l-au oprit și i-au confiscat din nou „medicamentul”
RĂZBOI Volodimir Zelenski spune că Trump împinge Ucraina spre capitulare în fața Rusiei. Ce argumente aduce președintele Ucrainei
23:01
Volodimir Zelenski spune că Trump împinge Ucraina spre capitulare în fața Rusiei. Ce argumente aduce președintele Ucrainei
EXCLUSIV Un greu din PNL dezvăluie la Gândul că Bolojan nu a cerut demisia tuturor liberalilor care ocupă funcții în stat: „Unii dintre colegi trebuie să plece, iar ceilalți nu trebuie”
22:56
Un greu din PNL dezvăluie la Gândul că Bolojan nu a cerut demisia tuturor liberalilor care ocupă funcții în stat: „Unii dintre colegi trebuie să plece, iar ceilalți nu trebuie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe