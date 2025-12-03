Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit un afacerist italian care produce pantofi la Brașov după ce a vrut să-și concedieze angajații de pe o zi pe alta

Ce a pățit un afacerist italian care produce pantofi la Brașov după ce a vrut să-și concedieze angajații de pe o zi pe alta

03 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Ce a pățit un afacerist italian care produce pantofi la Brașov după ce a vrut să-și concedieze angajații de pe o zi pe alta
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un afacerist italian, care produce de pantofi la Brașov, de țiva ani, a primit o amendă uriașă de la AJOFM, după ce a vrut săși dea afară angajații de pe o zi pe alta.

Afaceristul italian a fost amendat de AJOFM, după ce a vrut săși concedieze angajații, pe motiv că închide unitatea de producție de la Ghimbav, județul Brașov.

Astfel, omul de afaceri a fost amendat cu suma de 3.000 de lei, după ce s-a prezentat la sediul AJOFM cu un dosar de disponibilizare a unui număr de 14 angajați.

Reprezentanții AJOFM Brașov spun că l-au amendat pe afecerist, deoarece nu a respectat circuitul.

”A venit la noi și a zis mâine dă afară angajații, se dorește închiderea fabricii de către investitor”, a declarat Liliana Dragomir, directorul AJOFM Brașov, potrivit bizbrasov.ro.

De altfel, legea spune că, în cazul concedierilor colective, angajatorii sunt obligați înștiinţeze agențiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere, în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale concedierilor.

Italianul dorește să închidă fabrica de la Ghimbav, cu toate că a avut profituri imense raportate la cifra de afaceri. Mai precis, societatea a încheiat 2024 cu un profit de peste 850.000 de lei la afaceri de 2,38 milioane de lei, în vreme ce în 2023 raporta un știg net de 1,63 milioane de lei la afaceri de 2,87 milioane de lei.

Cele mai noi