Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d'Or din carieră cu filmul Fjord

Cristian Mungiu a scris din nou istorie la Cannes, câștigând al doilea trofeu Palme d’Or din carieră cu lungmetrajul Fjord. După succesul răsunător din 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizorul român intră în clubul exclusivist al cineaștilor dublu laureați cu cel mai râvnit premiu al cinematografiei mondiale.

Obținerea celui de-al doilea trofeu la Festivalul de Film de la Cannes înseamnă o performanță istorică rară, care îl plasează pe Cristian Mungiu definitiv în elita absolută a cinematografiei mondiale.

Doar un număr extrem de mic de regizori din întreaga istorie a cinematografiei au reușit să câștige de două ori marele trofeu de pe Croazetă. Mungiu se alătură astfel unor legende ale filmului precum Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Emir Kusturica, frații Dardenne, Ken Loach, Michael Haneke și Ruben Östlund.

Înainte de a primi marele trofeu în cadrul galei oficiale, producția Fjord dominase deja festivalul, unde a câștigat alte patru premii colaterale importante. Printre acestea s-au numărat prestigiosul premiu François Chalais, care este dedicat valorilor jurnalismului în cinema, și premiul Ecumenic.

„Starea lumii de astăzi, să spunem, nu este cea mai bună. Nu sunt foarte mândru de ceea ce le lăsăm moștenire copiilor noștri. Și cred că înainte de a le cere să facă schimbări, este important să facem noi înșine o mică schimbare, iar aceasta trebuia să înceapă cu noi”, a declarat Cristian Mungiu.

Lista câștigătorilor la Festivalul de Film de la Cannes:

  • Palme d’Or: Fjord , de Cristian Mungiu
  • Marele Premiu: Minotaur , de Andrei Zvyagintsev
  • Premiul juriului  : Aventura visurilor , de Valeska Grisebach
  • Premiul pentru cel mai bun regizor  : Javier Ambrossi, Javier Calvo, pentru La Bola Negra , și Pawel Pawlikowski, pentru Patria
  • Premiul pentru cea mai bună actriță: Virginie Efira și Tao Okamoto, pentru rolurile lor din Suddenly , de Ryusuke Hamaguchi
  • Premiul pentru cel mai bun actor: Emmanuel Macchia și Valentin Campagne, pentru rolurile din Coward , de Lukas Dhont
  • Premiul pentru cel mai bun scenariu  : Emmanuel Marre, pentru „Our Salvation”
  • Premiul Golden Camera: Ben’imana , de Marie-Clémentine Dusabejambo
  • Palme d’Or pentru scurtmetraj: Către adversari , de Federico Luis

Scenariu inspirat dintr-un caz real

Scenariul filmului este inspirat în mod direct de cazul răsunător al familiei Bodnariu din anul 2015. La acel moment, Protecția Copilului din Norvegia a preluat în regim de urgență toți cei cinci copii ai familiei, inclusiv un bebeluș de doar câteva luni, după ce directoarea școlii a raportat autorităților că fetele cele mari sunt bătute acasă, iar părinții sunt foarte religioși.

Acest caz a generat un scandal diplomatic masiv și proteste de amploare. Comunitățile creștine și diaspora română au organizat proteste în fața ambasadelor Norvegiei, acuzând Protecția Copilului din țara nordică de abuz de putere și de discriminare religioasă.

Sub presiunea publică, autoritățile norvegiene au fost forțate să revină asupra deciziei și, în primăvara anului 2016, copiii au fost returnați treptat părinților. Ulterior, soții Bodnariu au părăsit definitiv Norvegia și s-au stabilit în România, în județul Brașov.

