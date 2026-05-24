„Fjord" a intrat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional"

Pelicula „Fjord”, regizată de Cristian Mungiu, a intrat în cursa pentru o posibilă nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional”. Vezi datele mai jos.

Grație noilor reguli introduse de Academia Americană de Film, Fjord intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional”. Producțiile care câștigă marele premiu la unul dintre cele șase festivaluri majore recunoscute de Academie, inclusiv Cannes, beneficiază de eligibilitate directă pentru această categorie, arată Mediafax.

Fjord, filmul care ajunge pe drumul spre Oscar

Prin câștigarea Palme d’Or, Fjord evită etapele preliminare de calificare și intră direct în sezonul premiilor cu un avantaj important. Triumful de la Cannes îi consolidează poziția în cursa pentru Oscarurile din 2027, într-o ediție a festivalului marcată de succesul producțiilor non-anglofone și de absența câștigătorilor americani în competiția principală.

Fjord și-a consolidat statutul internațional după succesul de la Cannes. A devenit unul dintre cele mai premiate filme ale ediției, câștigând Palme d’Or și alte patru distincții importante acordate de critica de specialitate și juriile dedicate filmelor cu impact social și uman.

Succesul obținut cu Fjord îl transformă pe Cristian Mungiu în unul dintre puținii regizori care au câștigat de două ori Palme d’Or, la 19 ani după triumful cu „4 Luni, 3 Săptămâni și 2 Zile”. Totodată, victoria de la Cannes îi oferă cea mai bună șansă din carieră pentru o nominalizare la Oscar.

