8 sate europene unde te poți pensiona confortabil cu un buget redus. România se află pe listă.

Pensionarea în Europa nu necesită un buget de mare oraș, localitățile mici oferă adesea costuri semnificativ mai reduse pentru locuință și traiul de zi cu zi. Accesul la sistemele publice de sănătate, structura urbană prietenoasă pentru deplasarea pe jos și piețele locale cu produse proaspete pot reduce considerabil cheltuielile la pensie, scrie Investopedia.

Dacă marile orașe și cheltuielile ridicate nu se potrivesc bugetului tău, există numeroase sate și localități mici în Europa care oferă farmec istoric, un ritm de viață mai liniștit și costuri surprinzător de accesibile, chiar și pentru pensionarii cu venituri moderate.

Pentru cei dispuși să renunțe la agitația zonelor turistice în favoarea străzilor pietonale, cafenelelor locale și comunităților unite, viața la sat poate oferi atât accesibilitate financiară, cât și o calitate ridicată a vieții.

Cum au fost selectate aceste localități

Satele și orașele de mai jos au fost alese pe baza unor criterii practice și de stil de viață importante pentru pensionari: costuri reduse pentru locuință și cheltuielile zilnice, acces la servicii medicale într-o rază rezonabilă, siguranță și stabilitate politică, climat favorabil și disponibilitatea vizelor pentru ședere pe termen lung sau pensionare pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

1. Penne, Italia

Penne este situat pe un deal în regiunea Abruzzo din centrul Italiei și este renumit pentru arhitectura sa medievală și străzile pavate cu piatră.

Numeroasele muzee, galerii și festivaluri pun în valoare patrimoniul cultural al localității. Clima este moderată pe tot parcursul anului, ceea ce favorizează activitățile în aer liber și explorarea naturii.

Mulți localnici vorbesc limba engleză, ceea ce îi face pe pensionari și pe vizitatori să se simtă bineveniți. În plus, un aeroport internațional aflat la doar aproximativ 30 de kilometri facilitează călătoriile.

Sate europene ideale pentru pensionari

2. Castelo Rodrigo, Portugalia

Situat aproape de granița cu Spania, Castelo Rodrigo este un sat liniștit din piatră, cu priveliști spectaculoase asupra peisajului rural.

Reputația Portugaliei ca destinație accesibilă se confirmă și aici, în special în comparație cu orașe precum Lisabona sau Porto. Serviciile medicale de bază sunt disponibile în localitățile apropiate, iar clima este, în general, blândă.

3. Lauzerte, Franța

Lauzerte oferă farmecul clasic al bastidelor franceze: clădiri din piatră, piețe centrale și o puternică tradiție gastronomică.

Posibilitatea de a te deplasa ușor pe jos este un mare avantaj, iar serviciile medicale regionale sunt de încredere. Pentru pensionarii care apreciază piețele cu produse proaspete și cafenelele tradiționale, această zonă oferă un stil de viață francez autentic la un cost relativ accesibil.

4. Bansko, Bulgaria

Bansko este un oraș montan cunoscut pentru pârtiile sale de schi iarna și traseele de drumeție vara.

Costurile pentru locuință, alimente, mesele la restaurant și transport sunt foarte accesibile. De asemenea, localitatea oferă numeroase activități gratuite, inclusiv muzee și parcuri.

5. Mesta, Grecia

Mesta este un sat medieval bine conservat de pe insula Chios, caracterizat prin străzi înguste din piatră și un nivel redus de turism.

Localitatea este înconjurată de zece plaje, iar pensionarii mai activi pot practica diverse activități. Dealurile din împrejurimi sunt ideale pentru drumeții, ciclism sau admirarea florei și faunei locale.

Verile pot fi foarte călduroase, însă temperaturile sunt mai moderate din toamnă până primăvara. Costurile zilnice sunt reduse, iar viața se desfășoară într-un ritm simplu și orientat către comunitate.

6. Óbidos, Portugalia

Óbidos este o mică localitate medievală, înconjurată de ziduri istorice și străzi pavate.

Orașul găzduiește și celebrul Castelul Óbidos, transformat astăzi într-un hotel și restaurant de patru stele.

Majoritatea zonelor sunt ușor accesibile pe jos, iar numeroase magazine, restaurante și baruri contribuie la atmosfera locală. De-a lungul anului au loc mai multe festivaluri dedicate atât localnicilor, cât și turiștilor.

În plus, apropierea de litoral oferă posibilitatea practicării golfului cu vedere la ocean.

Un sat din România, pe listă

7. Viscri, România

Viscri este un sat rural din Transilvania inclus în patrimoniul mondial UNESCO. În centrul comunității se află celebra Biserica Fortificată din Viscri, unde au loc numeroase evenimente culturale și religioase.

Mâncarea este preparată în mare parte din produse locale, direct de la fermă. Circulația automobilelor este restricționată, iar localnicii și vizitatorii se deplasează adesea pe jos, cu bicicleta sau călare.

Costurile de trai sunt reduse, iar ritmul vieții este lent și orientat spre comunitate, ceea ce îl face ideal pentru pensionarii care apreciază mediul rural.

8. Satele din regiunea Alentejo, Portugalia

Regiunea Alentejo se află aproape de granița cu Spania și se întinde în jurul lacului de acumulare Alqueva.

Zona este presărată cu case văruite în alb și biserici înconjurate de peisaje rurale vaste. În multe sate, traficul auto este limitat, ceea ce oferă impresia unei întoarceri în timp.

Regiunea este recunoscută și pentru cerul său extrem de întunecat pe timpul nopții, fiind una dintre cele mai bune destinații europene pentru observarea stelelor. Chiriile și costurile alimentelor se numără printre cele mai scăzute din Portugalia, iar clima caldă favorizează activitățile în aer liber.

Aspecte importante înainte de mutare

Barierele lingvistice pot îngreuna integrarea, iar opțiunile de divertisment și facilitățile moderne pot fi limitate. În unele localități este necesară utilizarea unei mașini, în timp ce altele restricționează complet traficul auto.

De asemenea, expații ar trebui să verifice condițiile privind asigurările medicale și dreptul de rezidență, deoarece regulile diferă de la o țară la alta. Înainte de a cumpăra o proprietate, este recomandată închirierea unei locuințe pentru o perioadă de probă.

Recomandările autorului:

Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței

Cum să îți păstrezi locuința răcoroasă pe timp de caniculă: 6 sfaturi utile