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Baia Mare: Două persoane au ajuns în stare critică la spital, după ce un incendiu a izbucnit într-o locuință. Zeci de locatari au fost evacuați

Baia Mare: Două persoane au ajuns în stare critică la spital, după ce un incendiu a izbucnit într-o locuință. Zeci de locatari au fost evacuați
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Un incident grav a avut loc într-un bloc situat pe strada Vlad Țepeș din Baia Mare. Presa locală a precizat că două persoane ar fi murit, iar alte câteva au fost rănite, după ce un incendiu a izbucnit într-o locuință. Presa locală relatează că 50 de locatari au fost evacuați de urgență, iar echipajele de intervenție au sosit rapid la fața locului.

Update 09:42. ISU Maramureș a transmis pentru Gândul că două persoane au fost transportate la spital în stare critică.

„Au fost transportate în stare critică la spital, dar nu vă pot confirma dacă au decedat sau nu”, a transmis ISU Maramureș pentru Gândul.

Noaptea trecută, incendiul a izbucnit într-o locuință situată la parterul unui bloc din Baia Mare. Inițial, s-a spus că patru persoane au fost transportate la spital, pentru a primi îngrijiri de specialitate. Alte 50 de persoane au fost evacuate din bloc. ISU Maramureș a transmis că au fost identificate 2 victime care prezentau arsuri pe corp.

Tragedie în Baia Mare. Două persoane ar fi murit într-un incendiu izbucnit într-o locuință. 50 de locatari au fost evacuați de urgență

Incendiu într-un bloc din Baia Mare

„Detaşamentul de Pompieri Baia Mare intervine în aceste momente pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la parterul unui bloc de locuinţe pe strada Vlad Ţepeş din Baia Mare. Până în prezent, au fost identificate două victime care prezintă arsuri pe suprafaţa corpului. Acestea au fost preluate de echipajele medicale aflate la faţa locului, pentru acordarea primului ajutor şi stabilizare.

(update) Datorită răspunsului prompt, incendiul a fost localizat rapid şi ulterior lichidat în totalitate, fiind împiedicată extinderea flăcărilor la celelalte apartamente. Echipajele de salvare au evacuat 50 de persoane din întregul bloc, care sunt în curs de evaluare medicală”, a transmis ISU Maramureș, potrivit News.ro.

Două persoane ar fi murit în urma incendiului, susține presa locală

Presa locală transmite, de altfel, că două persoane ar fi decedat în urma incendiului izbucnit la bloc nr. 6, pe strada Vlad Țepeș din Baia Mare. La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Baia Mare, precum și echipaje SMURD. S-au prezentat și autospeciale de descarcerare și de stingere, dar și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș, notează Directmm.ro.

Potrivit televiziunii locale, două persoane au prezentat arsuri de peste 50% pe suprafața corpului, fiind încadrate la „cod roșu”. Au fost resuscitate. Celelalte 2 victime au fost încadrate la „cod verde”.

Sursă foto: Baia Mare TV (capturi video)

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