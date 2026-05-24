Tragedie în Filipine. Zeci de persoane, prinse sub dărâmături în urma prăbușirii unei clădiri

Incident teribil petrecut în Filipine. O clădire de nouă etaje, aflată în construcție, s-a prăbușit în orașul Angeles, la nord de capitala țării. Potrivit autorităților locale, între 30 și 40 de persoane ar fi prinse sub dărâmături.

Oamenii au rămas blocați printre ruinele clădirii prăbușite și nu se știe câți supraviețuitori există.

Aproape 40 de persoane sunt dispărute

Potrivit Reuters, opt persoane au fost salvate, iar alte 11, inclusiv șeful de șantier, au reușit să scape. Jay Pelayo, ofițerul de informații al orașului Angeles, a declarat că, până în prezent, undeva la 30-40 de persoane sunt date dispărute.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în curs. Pelayo a mai precizat că nu se cunoaște ce a cauzat prăbușirea clădirii, dar inginerul orașului examinează, deja, istoricul construcției.

Eforturile de salvare sunt deosebit de dificile, deoarece structura este din beton, fiind foarte greu de îndepărtat blocurile uriașe din zidurile prăbușite. Imaginile difuzate de televiziunea DZBB prezintă clădirea redusă la o grămadă de beton și metal contorsionat, acoperită cu plasă verde.

„Evaluarea nu s-a încheiat, încă. Sistemul de comandă unificat lucrează în continuare la acest lucru și este prea devreme pentru a determina cauza prăbușirii, care este încă în curs de evaluare. Liniile electrice au fost afectate și sunt acum securizate. Facem apel la locuitorii din zonă să coopereze cu autoritățile, astfel încât operațiunile de salvare a celor blocați să nu fie întârziate și nimeni altcineva să nu fie pus în pericol”, a mai precizat Pelayo.

