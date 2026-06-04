Un agent de poliție de 38 de ani din Maramureș și-a pus capăt zilelor. Polțistul a fost găsit mort într-o pădure

Un agent de poliție în vârstă de 38 de ani, încadrat la Poliția Târgu Lăpuș, a fost găsit decedat într-o zonă împădurită din apropierea localității Rohia, județul Maramureș. Conform primelor informații, acesta prezenta o plagă prin împușcare, iar datele preliminare sugerează că ar fi folosit arma din dotare.

Un polițist de 38 de ani s-a sinucis într-o pădure

Polițistul era originar din localitatea Cupșeni, era căsătorit și avea doi copii. Descoperirea a fost făcută într-o zonă forestieră de lângă Rohia, unde au intervenit echipe de polițiști și specialiști criminaliști pentru efectuarea cercetărilor.

După încheierea investigațiilor la fața locului, trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Anchetatorii continuă verificările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a transmis un mesaj de condoleanțe după ce s-a descoperit că agentul șef adjunct de poliție Ungur Vasile Radu a fost găsit fără viață într-o pădure.

„Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a colegului nostru, agent șef adjunct de poliție Ungur Vasile Radu.

În aceste momente de profundă durere, adresăm sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut.

Gândurile noastre de compasiune și alinare se îndreaptă către cei apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis instituția.

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