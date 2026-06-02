Un polițist a fost înjughiat mortal de propriul fiu. Crima s-a petrecut chiar în centrul orașului Piatra Neamț

Crima a avut loc în jurul orei 21:00 cam la jumătatea distanței dintre Hotel Ceahlău și Muzeul de Istorie. Din primele informații ar fi vorba de o altercație în familie, între tată și fiu, în urma căreia una din părți ar fi fost ucisă. Inițial s-a crezut că polițistul ar fi fost atacat de un om al străzii care își făcea veacul în zonă.

Polițistul în vârstă de 50 de ani, era angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Neamț, publică Monitorul de Neamț.

„La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20.59, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamț a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani, comunică Poliția”.

La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț care a declarat decesul bărbatului. Tânărul se află în custodia polițiștilor, urmând a fi administrate mãsurile procedurale.

Cercetările sunt preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț”, au transmis reprezentanţii IPJ Neamţ.

