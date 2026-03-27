Tragedie în Arad: un polițist a fost găsit mort după ce s-a împușcat în cap cu arma din dotare. Ce l-ar fi împins la sinucidere

Un polițist a fost găsit decedat, vineri după-amiază, în localitatea Secusigiu, județul Arad. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia, însă potrivit primelor informații, acesta s-a împușcat în cap cu arma din dotare.

Cercetările continuă

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs decesul, urmând ca, în funcție de concluzii, să fie dispuse măsurile legale.

Potrivit unor surse, polițistul nu era căsătorit și nu avea probleme disciplinare sau legate de serviciu. De asemenea, acesta s-ar fi confruntat cu o afecțiune medicală gravă, posibil incurabilă.

”La data de 27 martie 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii arădeni au fost sesizați despre faptul că, în localitatea Secusigiu, o persoană este decedată.

Având în vedere circumstanțele, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.

Din primele verificări, este vorba de un bărbat, polițist în cadrul I.P.J. Timiș, care s-ar fi împușcat mortal, cu un pistol. Nu sunt indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale.

În aceste momente se continuă cercetarea la fața locului, în funcție de concluzii urmând a fi luate măsuri legale”, se arată în comunicatul oficial emis de IPJ Arad.