Un american care trăiește în România ironizează construcția podului de la Pucioasa: „România are cel mai tare guvern din lume”.

„România are cel mai tare guvern din lume”

„Știați că România are unul dintre cele mai bune guverne din lume? Hai să vă arăt podul pe care tocmai l-au construit în Pucioasa”, își începe bărbatul mesajul.

„Priviți această frumusețe magnifică. Acum hai să-l explorăm.

Avem aici un pod frumos, cu toate barierele la locul lor și cu gunoi chiar lângă drum. Avem beton obișnuit care trece direct în lemn masiv. Unde altundeva poți vedea așa ceva? Extraordinar.

Priviți elementele de siguranță. Tehnologie de secol XXI chiar aici.

Și de ce să termini lucrarea cu ciment când poți pur și simplu să mai adaugi puțin lemn masiv? Iar acest gunoi este o caracteristică specială. De ce să îndepărtezi balustrada de pe vechiul pod când o poți lăsa aici ca să decoreze noul pod?

„Priviți cuiele ruginite…”

Și aceasta este caracteristica mea preferată de până acum. Uitați-vă la cuiele care ies din trotuar. Cuie ruginite, știți voi. Este incredibil.

Acest pod abia a fost construit și deja începe să se destrame.

Trebuie să existe un moment în care oamenii să înceapă să se supere pentru faptul că autoritățile își fac treaba de mântuială.

Nu vă cereți scuze. Faceți mai bine.

Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți. Sau spuneți-mi să mă întorc în America. Sau spuneți-mi că sunt un idiot și că nu știu despre ce vorbesc. Oricum ar fi, pentru mine înseamnă interacțiune.

Până data viitoare, numai bine. Vă iubesc, oameni buni!”, încheie americanul.

„Am înțeles că după ce ai postat acest video au făcut curățenie pe podul din Pucioasa. Așa că îți mulțumim!”, este mesajul unui internaut pentru @biggmikedoestheworld.

„Unde poți lega cu sârmă e păcat să pui șurub! Motto-ul școlii românești de inginerie!”, glumește altcineva.

Sursa foto/video: Instagram biggmikedoestheworld