Regulile care se respectă în familia lui Cătălin Măruță. ”Rămân bătute în cuie”

Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit ce reguli se respectă în familia sa. ”Rămân bătute în cuie”, a spus prezentatorul TV.



Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani.

Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc.

Cătălin Măruță a vorbit despre familia sa, dezvăluind că acasă există reguli care se respectă cu sfințenie.

Regulile care se respectă în familia lui Cătălin Măruță. ”Nu sunt multe, dar sunt esențiale pentru noi”

”Da, există câteva reguli care, indiferent de situație, rămân bătute în cuie. Nu sunt multe, dar sunt esențiale pentru noi. În primul rând, respectul. Oricât de obosiți, supărați sau frustrați am fi, nu ridicăm vocea în mod agresiv, nu jignim, nu rănim intenționat. Tonul contează enorm, iar noi încercăm să fim atenți la el chiar și în momentele mai tensionate”, a explicat Cătălin Măruță pentru revista Viva.



”Apoi, vine sinceritatea. La noi în familie, adevărul se spune. Uneori îl spunem cu delicatețe, alteori mai direct, dar nu îl evităm. Preferăm dialogul real în locul lucrurilor lăsate sub preș. Credem cu tărie că orice se poate rezolva mai ușor când e pus pe masă, cu calm și deschidere. Și mai este ceva foarte important pentru noi: timpul în familie. Fie că e vorba de mesele împreună, fie de serile noastre liniștite sau de orele petrecute în weekend, nu negociem momentele în care suntem toți patru. Poate par reguli simple, dar ele sunt cele care creează atmosfera din casa noastră”, a mai menționat prezentatorul de televiziune.