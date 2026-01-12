Cum a reacționat un american venit în România, la iubita sa, după ce a mâncat pentru prima dată sarmale sau salată de boeuf și a băut vișinată

Un american venit în România, la iubita sa, a filmat momentul în care a încercat pentru prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată. Tânărul american și iubita lui au creat un cont comun de TikTok, unde postează diferite momente din viața de cuplu în România.

Odată cu sărbătorile, JJ a încercat pentru prima dată salata boeuf și sarmalele tradiționale, pregătite de părinții fetei. Iubita româncă a filmat momentul și le-a arătat internauților că tânărul american are un mod cu totul și cu totul diferit de a mânca cele două preparate.

Doar că, în loc să mănânce salata la aperitiv, așa cum fac cei mai mulți dintre români, și sarmalele ca fel principal, el le-a combinat scrie Libertatea.

În videoclipul postat pe TikTok se vede cum americanul combină sarmalele cu salata beouf, într-un sandviș cu două felii de pâine. Tânărul a așezat un strat de salată boeuf pe felia de pâine, deasupra a pus o sarma, iar la final a mai adăugat o felie de pâine.

Deși iubita româncă îi spune că nu așa se mănâncă cele două preparate, JJ garantează că rețeta și sandvișul lui vor fi „un șef”.

Cum a reacționat americanul când a băut prima dată vișinată românească

Tânărul JJ a primit de la bunica iubitei lui și vișinată în timpul vizitei de sărbători. Americanul a întrebat cum se bea, s-a uitat un pic la lichidul din cană și a dat imediat vișinata pe gât ca pe un shot.

„Vișinată se cheamă asta”, îi spune bunica româncei, în timp ce această îi dă ceașca.

În filmare se vede cum reacția tânărului a stârnit hohote de râs în încăpere, în timp ce JJ dă afirmativ din cap și a sugerat că este bună, dar și tare vișinata primită.

„Ooo, e forte puternică”, a spus americanul imediat ce a băut vișinată, însă bunicul tinerei i-a explicat că trebuie servită „puțin câte puțin”.

„De atunci îmi cere zilnic”, este descrierea pusă în glumă de iubita română, la videoclipul postat pe TikTok.

Videoclipul postat a strâns și zeci de comentarii, cele mai multe fiind glume pe seama reacției la vișinată:

„Cum a intrat vișinata aia, l-a uns pe suflet”;

„Dă-i cu pâine, hai noroc”;

„Văleu”;

„Mă apuc să fierb țuică din cauza voastră”;

„I-a dat un mic restart”.

