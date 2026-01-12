Prima pagină » Actualitate » Cum a reacționat un american venit în România, la iubita sa, după ce a mâncat pentru prima dată sarmale sau salată de boeuf și a băut vișinată

Cum a reacționat un american venit în România, la iubita sa, după ce a mâncat pentru prima dată sarmale sau salată de boeuf și a băut vișinată

12 ian. 2026, 21:30, Actualitate
Foto: captură TikTok / MimiandJJ

Un american venit în România, la iubita sa, a filmat momentul în care a încercat pentru prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată. Tânărul american și iubita lui au creat un cont comun de TikTok, unde postează diferite momente din viața de cuplu în România.

Odată cu sărbătorile, JJ a încercat pentru prima dată salata boeuf și sarmalele tradiționale, pregătite de părinții fetei. Iubita româncă a filmat momentul și le-a arătat internauților că tânărul american are un mod cu totul și cu totul diferit de a mânca cele două preparate.

Doar că, în loc să mănânce salata la aperitiv, așa cum fac cei mai mulți dintre români, și sarmalele ca fel principal, el le-a combinat scrie Libertatea.

În videoclipul postat pe TikTok se vede cum americanul combină sarmalele cu salata beouf, într-un sandviș cu două felii de pâine. Tânărul a așezat un strat de salată boeuf pe felia de pâine, deasupra a pus o sarma, iar la final a mai adăugat o felie de pâine.

Deși iubita româncă îi spune că nu așa se mănâncă cele două preparate, JJ garantează că rețeta și sandvișul lui vor fi „un șef”.

FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Cum a reacționat americanul când a băut prima dată vișinată românească

Tânărul JJ a primit de la bunica iubitei lui și vișinată în timpul vizitei de sărbători. Americanul a întrebat cum se bea, s-a uitat un pic la lichidul din cană și a dat imediat vișinata pe gât ca pe un shot.

„Vișinată se cheamă asta”, îi spune bunica româncei, în timp ce această îi dă ceașca.

În filmare se vede cum reacția tânărului a stârnit hohote de râs în încăpere, în timp ce JJ dă afirmativ din cap și a sugerat că este bună, dar și tare vișinata primită.

„Ooo, e forte puternică”, a spus americanul imediat ce a băut vișinată, însă bunicul tinerei i-a explicat că trebuie servită „puțin câte puțin”.

„De atunci îmi cere zilnic”, este descrierea pusă în glumă de iubita română, la videoclipul postat pe TikTok.

Videoclipul postat a strâns și zeci de comentarii, cele mai multe fiind glume pe seama reacției la vișinată:

  • „Cum a intrat vișinata aia, l-a uns pe suflet”;
  • „Dă-i cu pâine, hai noroc”;
  • „Văleu”;
  • „Mă apuc să fierb țuică din cauza voastră”;
  • „I-a dat un mic restart”.

Autorul mai recomandă:

Cum au pus „pe jar” SARMALELE românești securitatea de pe aeroportul din Toronto. Clipul a stârnit multe reacții: „Tatăl meu este dureros de român”

VIDEO. Cum a reacționat turista britanică din imagine, după ce a mâncat sarmale cu mămăliguță în România: „Au gust de…”

Cum a reacționat acest turist britanic, după ce a mâncat mici, pentru prima dată, în România: „Nu mă…”

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI PRO TV anunță închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani. Când va fi difuzată ultima ediție a emisiunii
21:33
PRO TV anunță închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani. Când va fi difuzată ultima ediție a emisiunii
SCANDAL Jurnalista Emilia Șercan se ceartă cu Ministrul Justiției și susține că e victima unei campanii de denigrare: „Radu Marinescu este o piesă importantă”
20:47
Jurnalista Emilia Șercan se ceartă cu Ministrul Justiției și susține că e victima unei campanii de denigrare: „Radu Marinescu este o piesă importantă”
FLASH NEWS Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
19:08
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
REACȚIE Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 
19:02
Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 
DECIZIE Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
18:44
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră

Cele mai noi

Trimite acest link pe