Un bărbat de 34 de ani a murit, sâmbătă dimineața, după ce ar fi fost atacat de un urs în zona localității Prod din județul Sibiu, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.

Potrivit sursei citate, un echipaj SMURD s-a deplasat la ieșirea din localitate, unde în urma unui apel la 112, s-a sesizat faptul că un bărbat este grav rănit. A fost alertat și elicopterul SMURD.

„La sosirea echipajului SMURD la fața locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

La rândul lor, polițiștii sibieni fac cercetări pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului, iar în funcție de rezultat, vor fi dispuse măsurile legale care se impun într-un astfel de caz, precizează Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu.

Primar: „Din păcate, acționăm pompieristic”

Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag, de care aparține satul Prod, susține că problemele provocate de urși sunt tot mai frecvente în zonă, iar atacul în urma căruia un bărbat de 34 de ani a fost găsit mort sâmbătă dimineață readuce în discuție lipsa unor măsuri pe termen lung, potrivit sibiuindependent.ro.

Nicolae Lazăr a mai spus că modul în care autoritățile gestionează în prezent problema urșilor este unul reactiv, fără o strategie coerentă pe termen lung. Primarul arată că, dincolo de intervențiile punctuale, este nevoie de măsuri care să țină cont de realitatea din teren și de numărul mare de exemplare.

„Din păcate, acționăm pompieristic. Nu există o acțiune pe termen lung, iar astfel de intervenții punctuale nu rezolvă problema de fond”, a spus Nicolae Lazăr.

Primarul comunei Hoghilag, care este inginer silvic de profesie, susține că populația de urși trebuie gestionată în funcție de capacitatea reală a arealelor în care trăiesc și se hrănesc animalele.

„Eu, ca inginer silvic de profesie, spun că populația de urși trebuie ținută sub control pe termen lung. Populația actuală este mult peste capacitatea de susținere a arealelor unde acești urși trăiesc și se hrănesc”, a precizat primarul.

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