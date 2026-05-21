Un bărbat a fost atacat de urs în apropiere de Bichigiu, aceeași localitate în care o femeie a fost omorâtă de animal, în urmă cu 2 săptămâni

În cursul zilei de joi, 21 mai 2026, un bărbat a fost atacat de un urs în apropiere de Bichigiu, în județul Bistrița-Năsăud. Este aceeași localitate în care o femeie a fost omorâtă de animal, în urmă cu două săptămâni. La fața locului au intervenit pompierii, potrivit ISU Bistrița-Năsăud.

Potrivit datelor, atacul ursului ar fi avut loc în afara localității Bichigiu din județul Bistrița-Năsăud, într-o zonă greu accesibilă. Zona se afla la circa un kilometru și jumătate de cea mai apropiată cale de acces. La fața locului au intervenit autoritățile competente, bărbatul fiind conștient și cooperant. S-a ales cu leziuni la un picior, scrie Mediafax.

La locul incidentului s-a deplasat un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și jandarmi.

Femeie ucisă de urs la Bichigiu

Nu este prima oară când cetățenii sunt atacați de urși, în zona Bichigiu din Bistrița-Năsăud. În ziua de 8 mai (vineri), o femeie de 53 de ani a fost găsită fără suflare, pe proprietatea ei din Bichigiu (zonă de pășune). A fost ucisă de urs. Luni, 11 mai 2026, comitetul local pentru situații de urgență din Telciu a spus că necropsia confirmă că rănile au fost provocate de animalul sălbatic. Între timp, autoritățile din Bistrița-Năsăud au cerut sprijinul Ministerului Mediului pentru recoltarea animalului sălbatic. Mai multe informații se găsesc AICI. Familia trăiește o adevărată dramă și povestește că femeia se mai întâlnise în trecut cu ursul. Vezi AICI mai multe detalii.

