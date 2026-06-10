Un român a introdus sticle și doze timp de 2 ore în automatul de reciclare. Câți bani a primit, la final

Iată câți bani a făcut un român, după ce a introdus, timp de două ore, sticle și doze într-un automat de reciclare. Suma nu este de neglijat.

În România, reciclarea sticlelor se face, cel mai simplu, prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR). Mai exact, se returnează ambalajele cu logo-ul „Ambalaj cu Garanție” (sticle, PET-uri sau doze de metal) la automatele din magazine, iar suma prima primită înapoi este de 0,50 RON per ambalaj. Sticlele pot fi predate întregi sau sparte, fără etichete lipsă, iar codul de bare trebuie să fie intact.

Un român și-a strâns sticlele și dozele pe care le avea și a mers cu ele la automatul de reciclare. Vreme de două ore le-a introdus în aparat, iar, la final, el a primit două bonuri, potrivit postării sale.

„Câți bani am făcut pe sticle strânse de la ultima reciclare”, a scris acesta, în descriere, pe Facebook.

Ei bine, conform imaginilor din postare, acesta a primit un bon în valoare de 9,5 lei și un bon de 50 lei. Astfel, adunate sumele, românul a primit 59,5 lei.

Noi ambalaje ar putea intra în sistemul de reciclare din România. SGR ar urma să fie extins din 2028

Potrivit Știrile Pro TV, sistemul de Garanție-Returnare ar putea include, în curând, și sticlele pentru oțet, borș sau apă distilată, conform unui nou proiect de lege.

Dacă această lege va fi adoptată, returnarea acestor recipiente va fi posibilă din 2028 – astfel încât producătorii și comercianții să aibă timp să se conformeze.

La ora actuală, Sistemul de Garanție-Returnare acceptă ambalajele din sticlă, plastic și metal destinate strict băuturilor.

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