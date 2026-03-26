Lista firmelor care apar în dosarul „Mafia deșeurilor”. Ce imperiu al luxului s-a ridicat din schema care a deturnat aproape 50 mil. euro de la buget

„Mafia deșeurilor” din România primește o lovitură grea din partea Poliției Române și este „în corzi”, după ce un val de percheziții a fost declanșat marți – 24 martie 2026. Nu mai puțin de 27 de societăți comerciale au fost vizate, iar acuzațiile sunt foarte grave. În urma anchetei de proporții s-a stabilit că în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții acestor firme ar fi pus la punct o schemă infracțională prin care au creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor.

Firmele respective au raportat cantități mult mai mari de deșeuri decât cele reale.

  • Sume imense de bani au fost obținute în mod fraudulos.
  • Prejudiciul, potrivit Poliției Române, este de aproximativ 237.000.000 de lei (aproape 50 de milioane de euro).
  • La vedere, scena se prezintă optimist, se reciclează deșeuri, totul e „verde”, fiecare firmă are locul ei într-un scenariu „de bine”.
  • În culise, însă, apar firme-fantomă, oameni-paravan și chiar clanuri care beneficiază de protecție. Și toți acești ”actori” au ridicat, din banii ”piratați” de la buget, adevărate imperii ale luxului.

„Afacerea” produce bani, banii cumpără influență politică și instituțională sau sunt investiți în proprietăți de lux și bijuterii, în vacanțe de lux și, în general, într-o viață opulentă.

Deșeurile, adevăratul El Dorado

Zona deșeurilor, în ultimă instanță, pare a fi un adevărat El Dorado pentru afaceriștii români care urmăresc profituri uriașe cu orice preț, iar tabloul general prezintă tușe alarmante prin ramificațiile uluitoare.

În toată această „horă” a colectării deșeurilor intră chiar și OIREP-uri, exact organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului), iar sintagma „lupul pus paznic la oi” a fost transformată în realitate.

Gândul prezintă informații uluitoate din acest mega-dosar în care deșeurile au produs bani pentru toate firmele implicate și pentru toți afaceriștii aflați „la datorie”, într-un scenariu pe mai multe paliere care arată cum poate pierde statul român miliarde de lei anual.

„Afacere” dezvoltată pe mai multe paliere

În mega-dosarul „Mafia deșeurilor” apare o serie lungă de firme, pe mai multe paliere, bine structurate, un puzzle impresionant care surprinde prin organizarea pusă la punct la toate nivelurile.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, există un nucleu central, OIREP-uri implicate, firme furnizoare și intermediare care fac parte din rețeaua principală în „Mafia deșeurilor”, dar și firme din „lanțul secundar” al întregii afaceri destructurate plus firme care au fost implicate în acest circuit financiar de proporții.

  1. Companii principale (nucleu)

  • Green Plast Solutions S.R.L.
  • Ecorep Salubris S.R.L.

  1. OIREP-uri implicate (Organizație care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului)

  • Ecosmart Union S.A.
  • Enviropack Consult S.A.
  • Asociația Environ
  • RLG Systems România
  • Asociația Recolamp
  • Asociația Ecotic
  • Asociația Ecopoint
  • FEPRA EPR S.A.

Octavian Berceanu: „Firme paravan, oameni fantomă, clanuri dispuse sa dea o lovitură sub protecție”

Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Gărzii de Mediu, a explicat, pe pagina sa de Facebook, întregul „mecanism”al acestei „afaceri” profitabile care aducea profituri uriașe firmelor implicate și afaceriștilor din scenariul desctructurat de polițiști.

Din cauza „Mafiei deșeurilor”, anual se pierd aproximativ 1 milion de euro. Unde se duc banii obținuți ilegal?

„În terenuri, vile, mașini, ceasuri, tablouri (bunuri de lux), cumpărare de influență politică si instituțională, campanii electorale, politicieni, structuri de crima organizată, proprietăți prin Dubai sau alte spații din afara Europei”, avertizează Octavian Berceanu.

Vorbim de 27 de firme asociate unei scheme de fraudare de 50 de milioane din cele câteva mii de firme care operează în crima organizată și care produc miliarde de euro paguba nouă, fiecăruia, prin concurență neloială, poluare și mituirea decidenților politici si guvernamentali.

Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Gărzii de Mediu

  • Ce înseamnă activitatea infracțională pe deșeuri? Aproximativ 1 miliard de euro anual.
  • Unde merg banii? În terenuri, vile, mașini, ceasuri, tablouri (bunuri de lux), cumparere de influența politica si instituțională, campanii electorale, politicieni, structuri de crima organizată, proprietăți prin Dubai sau alte spații din afara Europei.
  • Cine sunt jucătorii?
  • OIREP (Organizație care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului) este o entitate autorizată, creată de producători pentru a prelua responsabilitatea legală de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje sau electronice.

Acestea asigură conformitatea cu legislația de mediu, preluând raportările și taxele către Fondul de Mediu.

  • În față avem: firme paravan, oamenii fantomă, clanuri dispuse sa dea o lovitură sub protecție, iar apoi sa dispară, cetățeni străini, oameni ai străzii.
  • În spate, adevarații beneficiari: OIREP-urile, șefi interlopi, foști lucrători ai instituțiilor de control si securitate, politicieni, aleși locali, băieți deștepți din alte tari care se pricep sa spele bani negri într-un sistem corupt.

Care sunt cifrele grosiere ale infracționalității de mediu?

  • 1 miliard de euro din deșeuri domestice
  • 1 miliard de euro din deșeuri industriale (inclusiv din metale si nemetale obținute prin ardere, piață care reprezintă 500 mil euro)
  • 1 miliard de euro din deversări și poluări
  • 1 miliard de euro din balastiere

1 miliard de euro din tăieri ilegale in păduri si activități economice”, a scris Octavian Berceanu pe pagina sa de Facebook. (postarea integrală poate fi citită AICI)

Poliția Română: „Percheziții de amploare într-un dosar privind infracțiuni economice în domeniul gestionării deșeurilor”

Potrivit comunicatului transmis de reprezentanții Poliției Române, percheziile la cele 27 de firme s-au desfășurat în contextul unor „infracțiuni economice în domeniul gestionării deșeurilor”.

Astăzi, 24 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice desfășoară o amplă acțiune operativă în domeniul managementului integrat al deșeurilor, pe componenta colectării, finanțării și decontării operațiunilor comerciale.

  • Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2021 – noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale, ar fi creat și operaționalizat circuite fictive de înregistrare a unor operațiuni comerciale privind colectarea deșeurilor.
  • În fapt, aceștia ar fi raportat către organizațiile de transfer de responsabilitate cantități de deșeuri semnificativ mai mari decât cele reale, iar aceste date ar fi fost acceptate, în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale față de producători și al obținerii unor sume de bani în mod fraudulos.

Prin această modalitate, ar fi fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 237.000.000 de lei”, a transmis Poliția Română.

