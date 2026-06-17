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USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”

USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”
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După PNL și UDMR, nici USR nu votează Guvernul Veștea. Membrii Comitetului Politic al partidului au decis, în unanimitate, că nu vor susține învestirea noului Cabinet.

Dominic Fritz

Dominic Fritz

USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”

Reprezentanții USR spun că această formulă este greșită, aduce risipă de bani și nu poate ajuta țara. Din acest motiv, conducerea i-a dat mandat lui Dominic Fritz să discute cu liderii PNL, UDMR și cu președintele Nicușor Dan pentru a găsi o altă soluție.

„Comitetul Politic al USR: Guvernul Veștea nu are susținerea cetățenilor, nu o va avea nici pe a noastră! Traseiștii pot muta putere de vot, dar nu și sprijinul legitim al cetățenilor. România nu are nevoie de o majoritate bazată pe traseiști, ci de una bazată pe încredere”, transmite USR.

Fritz afirmă că viitorul Executiv are nevoie de sprijinul a peste 100 de politicieni „traseiști” pentru a strânge o majoritate alături de PSD.

„Pe lângă PSD, guvernul Veștea ar trebui să strângă voturile a peste 100 de traseiști și trădători. Un guvern de pe Temu: de proastă calitate și care ar costa scump pe români. Un guvern care nu are susținerea cetățenilor, nu o va avea nici pe a noastră. USR tocmai a decis asta în unanimitate în Comitetul Politic, unde se reunesc peste 150 lideri din toată țară.”

PNL și UDMR, împotriva Guvernului Veștea

PNL a votat luni seara, după o ședință furtunoasă care a durat peste 5 ore, ca cei care acceptă funcții de ministru în Guvernul format de Adrian Veștea să fie excluși din partid. Decizia a trecut cu 37 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri. De asemenea, liberalii  au votat să nu susțină guvernul Veștea cu 40 de voturi împotriva guvernului și 15 pentru. Au fost și două abțineri.

Astăzi, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat după ședința din cadrul partidului, că formațiunea a decis, aproape în unanimitate, că nu nu va susține Guvernul Veștea.

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