Veste proastă pentru românii care au concedii la mare. Cum va fi vremea în stațiunile de pe litoral în luna iulie 2026, potrivit meteorologilor EaseWeather.

Vara și zilele caniculare au sosit. Cei mai mulți români deja și-au planificat concediile, iar litoralul românesc rămâne și anul acesta o opțiune des aleasă. Deși ultima perioadă a fost lipsită de ploi și furtuni, meteorologii au vești proaste pentru cei ce și-au rezervat concediile la mare.

În luna iulie în Mamaia, dar și în celelalte stațiuni de pe litoral, va ploua abundent. Mai mult decât atât, ploile vor ține 11 zile continuu. Nu este vorba de furtuni trecătoare, care durează câteva zeci de minute, ci de zile consecutive în care pur și simplu plouă. Pentru turiștii de la mare, acest lucru reprezintă un adevărat coșmar.

Așa cum se poate observa și în imaginea de mai sus, acest episod de ploi își face apariția chiar la începutul lunii. Precipitațiile încep pe 1 iulie și durează până pe 3 iulie. După aceea, urmează o perioadă de 3 zile călduroase. Ulterior, vor fi alte 5 zile ploioase urmate de câteva zile în care aversele se opresc. Cu toate acestea, vremea ploioasă apare din nou pe data de 18 iulie și continuă.

Totuși, vremea se menține caldă. În luna iulie, la Mamaia, vor fi temperaturi situate între 24 și 31 grade Celsius.

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Sursă foto: EaseWeather