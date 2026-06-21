Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reacționat la declarațiile liderului PPE, Manfred Weber. Negrescu susține că Partidul Social Democrat a dat mereu prioritate interesului național. Totuși, liderul social-democrat face și aluzii străvezii despre intervenția acestuia în criza internă din PNL.

Prim-vicepreședintele PSD consideră că afirmațiile lui Weber despre situația politică din România trec cu vederea deliberat realitățile și rezultatele obținute de social-democrați în ultimii ani. În intervenția sa, Negrescu a dorit să contracareze poziția liderului popularilor europeni (PPE), Manfred Weber..

Replică tăioasă pentru liderul popularilor din Parlamentul European

„Social-democrații au pus întotdeauna interesul național pe primul loc și au demonstrat acest lucru prin rezultate concrete pentru România”, a declarat vicepreședintele PES (Partidul Socialiștilor Europeni).

Eurodeputatul social-democrat se declară aparent surprins de poziția liderului popularilor europeni. Concret, acesta îi reproșează că trece cu vederea contribuția PSD la stabilitatea politică și la parcursul european al României.

Negrescu, aluzii și ironie la adresa susținerii PNL de către german

„De aceea mă surprind declarațiile liderului PPE, Manfred Weber, vizibil dezinformat, care pare să ignore realitățile politice din România. Poate uită că reprezentanții PNL din Parlamentul European, care fac parte din grupul PPE, au fost salvați datorită deciziei Partidului Social Democrat de a prezenta o listă comună la alegerile pentru Parlamentul European”, a spus prim-vicepreședintele PSD.

Acesta a amintit și de principalele obiective europene atinse de România în perioada în care PSD s-a aflat la guvernare.

„Poate uită, de asemenea, că, în perioade dificile, PSD a contribuit la stabilitatea guvernării și la menținerea României pe un parcurs european clar. Tot cu PSD la guvernare, România a reușit să intre în spațiul Schengen și să închidă Mecanismul de Cooperare și Verificare, două obiective strategice urmărite timp de mulți ani”, a mai precizat vicepreședintele Parlamentului European.

Trebuie notat faptul că declarațiile lui Negrescu vin și pe fondul conflictului dintre PSD și PNL. Acum câteva zile, Weber a intervenit direct în criza internă din PNL.

Declarațiile liderului PPE despre România

Președintele Partidului Popular European a anunțat joi că a avut o discuție cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, în cadrul căreia au fost abordate situația politică din România și direcțiile de reformă asumate de actualul Executiv.

„România trebuie să își continue parcursul de reformă și modernizare. Asta așteaptă cetățenii, asta va face România mai puternică în viitor și asta sunt hotărâți să livreze Ilie Bolojan și Partidul Naţional Liberal. În Partidul Popular European, acțiunile noastre politice sunt întotdeauna ghidate de principii clare, de respectul pentru reguli și pentru valorile europene”, a afirmat președintele PPE.