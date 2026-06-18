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Președintele grupului european din care face parte PNL se implică în lupta internă din partid. Ce îi transmite premierului demis

Președintele grupului european din care face parte PNL se implică în lupta internă din partid. Ce îi transmite premierului demis
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Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, din care face parte PNL, a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu premierul Ilie Bolojan, căruia i-a transmis aprecierea sa pentru politicile promovate de Guvern și a procesului de modernizare a României.

Președintele grupului european, mesaj pentru pentru Ilie Bolojan

Într-o postare publicată pe Facebook, Manfred Weber a precizat că și-a început ziua cu o discuție „excelentă” cu premierul demis al României, Ilie Bolojan. Președintele grupului european a subliniat că România trebuie să continue reformele de modernizare, apreciind angajamentul lui Ilie Bolojan și al PNL pentru atingerea acestor obiective.

„Mi-am început ziua cu o convorbire excelentă cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan.
I-am mulțumit din nou pentru politicile clare pe care le implementează în Guvern și am discutat despre situația politică din România.

România trebuie să-și continue calea reformelor și modernizării. Aceasta este ceea ce așteaptă cetățenii, aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor și aceasta este ceea ce Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal se angajează să realizeze.

Ca PPE, acțiunile noastre politice sunt întotdeauna ghidate de principii clare, de respectul pentru reguli și pentru valorile noastre europene. Duminică, mi-am exprimat cele mai bune urări pentru Congresul PNL”, a transmis Weber pe Facebook.

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