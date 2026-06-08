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Victor Ponta analizează numele vehiculate pentru Guvernul Tomac. Fostul premier, mesaj ferm: „Să avem niște miniștri care să nu vândă România”

Victor Ponta analizează numele vehiculate pentru Guvernul Tomac. Fostul premier, mesaj ferm: „Să avem niște miniștri care să nu vândă România”
Victor Ponta analizează numele vehiculate pentru Guvernul Tomac
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Victor Ponta a analizat numele vehiculate pentru Guvernul Tomac. Fostul premier are un singur mesaj: viitorii miniștri trebuie să fie mai buni decât cei de până acum și să „nu vândă România”.

Eugen Tomac, nominalizat de președintele Nicușor Dan la funcția de prim-ministru, a început negocierile pentru obținerea susținerii parlamentare.

Ponta: „Sunt de 100 de ori mai buni decât cei de acum”

În opinia lui Ponta, variantele vehiculate în presă sunt „de 100 de ori mai buni decât cei de acum”.

„Să zicem că sunt acești oameni. Este foarte clar că sunt niște oameni de 100 de ori mai buni decât cei care sunt acum. În primul rând, nu sunt niște vânzători de țară, așa cum sunt cei de la USR. Să își facă domnul Tomac negocierile, ca să avem niște miniștri mai buni, care să nu vândă România, așa cum au făcut-o alții”, a transmis Victor Ponta, la România TV.

Mai departe, fostul premier a vorbit și despre formula politică în jurul căreia se încearcă formarea unui Executiv. Acesta spune aceasta nu reflectă rezultatul alegerilor parlamentare.

„De ce am votat la alegerile parlamentare? Domnule, așa a votat poporul român: cei mai mulți parlamentari la PSD, pe locul doi la AUR, pe trei la PNL! Nu contează ăștia, hai să facem alt guvern. Foarte bine, îl face președintele! Logic, pe voința populară și pe cum este în Europa, PSD cu AUR făceau guvernul, pentru că sunt partidele cele mai votate, cu cele mai multe mandate de parlamentari. «Nu vrem». Nu contează ce vreți voi, contează ce a vrut poporul! De ce mai facem alegeri, ca să pierdem bani degeaba?!”, a răbufnit Ponta.

Negocieri pentru formarea Guvernului Tomac

Luni, 8 iunie, Eugen Tomac a început negocierile cu liderii principalelor formațiuni politice din Parlament. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.

Iată lista cu numele vehiculate a face parte din Guvernul Tomac, potrivit Antena 3:

  • Vicepremier – Radu Burnete
  • Ministerul de Externe – Luca Niculescu
  • Ministerul Apărării – Mihnea Motoc
  • Ministerul Educației – Sorin Costreie
  • Ministerul Sănătății – o femeie, nume încă neanunțat
  • Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș
  • Ministerul Finanțelor – Bogdan Glăvan / Bogdan Drăgoi / propunere din zona BNR
  • Ministerul Transporturilor – Ionuț Laurențiu Mașala
  • Ministerul Energiei – Sorin Elisei
  • Ministerul Muncii – Diana Morar
  • Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor
  • Ministerul Mediului – Teodor Dulceață, actual secretar general-adjunct la „Mediu”
  • Ministerul Culturii – Adrian Papahagi
  • Ministerul Justiției – posibil Cosmin Alexandru Soare-Filatov

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