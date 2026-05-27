Victor Ponta susține că ar putea să facă Guvern imediat: „Dacă mi-ar da mandatul în aceeași zi aș face majoritate și aș conduce Guvernul”

În timp ce decizia președintelui Nicușor Dan cu privire la numirea candidatului la funcția de premier se lasă așteptată, Victor Ponta afirmă că ar fi pregătit să-și asume guvernarea și că ar întruni rapid o majoritate parlamentară.

„Dacă îmi dă mie mâine mandatul, eu îi fac majoritate și conduc.”, a declarat fostul premier Victor Ponta pentru PS News.

„Singurii care n-aș discuta ar fi useriștii”

Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, a explicat că ar lua în calcul formarea unei majorități cu PSD, AUR sau PNL, dar și cu minoritățile, cu formațiunile SOS sau POT. Singurul partid pe care l-ar exclude de la masa discuțiilor ar fi USR.

„Dacă mi l-ar da mie, m-aș duce în aceeași zi la grupul PSD, după aia la grupul AUR, după aia la PNL. Singurii care n-aș discuta ar fi useriștii. M-aș duce la UDMR, la SOS, la POT, la minorități. Da, sigur că mi-aș face majoritate”, a menționat Ponta.

Ponta nu ezită să critice apropierea dintre PSD și USR în discuțiile privind viitoarea majoritate.

„USR-iștii au zis că sunt hoți PSD-ul, că sunt ticăloși, iar miercuri s-au dus la Cotroceni și au zis: noi cu PSD-ul facem”, afirmă fostul premier.

Ponta face o paralelă între Nicușor Dan și Klaus Iohannis

Acesta îl avertizează pe Nicușor Dan că riscă să comită aceeași greșeală pe care a făcut-o Iohannis, dacă va numi un apropiat în funția de șef al Executivului. În acest scenariu, precizează Ponta, președintele Nicușor Dan și-ar asuma, indirect, problemele viitorului Guvern.

„În momentul în care îți desemnezi unul dintre consilieri, fie că e domnul Tomac, fie că e domnul Burnete, deja ți-ai asumat tu guvernarea”, mai adaugă fostul premier.

„USR-ul e format ca partid împotriva interesului României”

Victor Ponta este de părere că USR nu acționează în virtutea interesului național.

„Pentru că eu am convingerea că USR-ul e format ca partid împotriva interesului României. Și eu vreau să conduc un Guvern pentru România.”

„Toată lumea fuge de guvernare”

După ce consultările dintre partide și președintele Nicușor Dan nu s-au concretizat cu numirea unui candidat la funcția de prim-ministru, Ponta este de părere că actuala clasă politică evită, de fapt, preluarea acestui rol, în plină criză politică.

„Mie mi se pare că toată lumea fuge de guvernare. Adică nimeni nu pare așa că trebuie să preia guvernarea”, afirmă Ponta.

Prima măsură pe care ar lua-o Ponta dacă ar fi numit premier

Fostul premier a declarat că nu a fost chemat la discuțiile de la Palatul Cotroceni și a sugerat că unii lideri politici au transformat acest moment, important pentru Români, într-o strategie de imagine.

„Nu, n-am fost la consultări. Am fost de destule ori la Cotroceni, nu simțeam nevoia să fac vizite așa, să-mi fac poze la palat.”

Victor Ponta a menționat că printre primele măsuri pe care le-ar lua în calitate de premier ar fi reducerea TVA-ului.

„Aș vrea să anunțăm că la 1 ianuarie reducem înapoi TVA-ul la ce a fost, la 19%.”, a spus acesta.

Nicușor Dan, așteptat să numească premierul în această săptămână

Nicușor Dan este așteptat să desemneze, în cursul acestei săptămâni, un candidat pentru funcția de prim-ministru, în contextul unei serii de consultări politice care nu au reușit, până acum, să contureze o majoritate parlamentară stabilă.

După discuțiile de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, președintele nu a obținut un acord clar privind susținerea unui viitor guvern.

Situația este complicată de refuzurile unor formațiuni de a colabora între ele. Partidele nu au reușit să ajungă la un consens, în timp ce scenariul unei colaborări cu AUR este respins de o parte dintre actorii politici, dar acceptat ca variantă de lucru de alții.