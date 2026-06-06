Victor Ponta, reacție după incidentele cu drone: „România e un sat fără câini, condus de proștii satului”

Victor Ponta critică dur liderii politici după incidentele cu drone de la Galați și Constanța. Acesta afirmă că țara a devenit „un sat fără câini” și cere o schimbare radicală.

„România e un “sat fără câini”! Un sat condus de “proștii satului”! AFARĂ CU TOȚI PROȘTII CARE NE CONDUC! GATA CU PROPAGANDA PLĂTITĂ CU SUTE DE MILIOANE, CARE ÎI „SPALĂ”! DACĂ VREM SĂ AVEM SIGURANȚĂ, ȘI ÎN ORAȘ LA GALAȚI, ȘI ÎN PORT LA CONSTANȚA, TREBUIE SCHIMBAT TOTUL ȘI REPORNIT DE LA ZERO!,” a scris acesta pe Facebook.

Miliarde cheltuite degeaba și reacții diferite

Ponta susține că România este neapărată, deși a investit sume uriașe în apărare. El acuză reacțiile diferite despre proveniența dronelor.

„România, după ce a cheltuit deja miliarde de euro, este total neapărată. (…) Când drona este rusească, urlăm cu toții și aproape declarăm război Rusiei. Când este ucraineană, ne cerem scuze că ne-am aflat în drumul ei.”

Atac la Miruță și acuzații de trădare

Fostul premier îi numește pe politicieni corupți și consideră că actualele achiziții militare deservesc doar interese financiare.

„…contracte semnate de politicieni inconstienti, corupti si tradatori ai intereselor propriilor tari si popoare !Ministrul Apărării, Miruță, a găsit un ministru mai incompetent, mai incoerent și mai penibil decât el: ministrul interimar al Transporturilor, Miruță!”

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