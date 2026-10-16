Victor Ponta salută plecarea USR din Palatul Victoria. „AMR 3. Cea mai mare rușine și catastrofă pentru diplomația României va lua sfârșit”

Victor Ponta nu își ascunde satisfacția că România va scăpa de guvernarea Bolojan-Fritz. Și, cel mai important lucru este, potrivit fostului premier, plecarea Oanei Țoiu din fruntea Ministerului de Externe.

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta numără zilele rămase până la înlăturarea USR din Palatul Victoria.

Ponta: „Diplomația va reveni acolo unde îi este locul”

În opinia acestuia, România a avut parte de „cea mai mare rușine” prin numirea Oanei Țoiu la vârful MAE.

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„AMR 3 – În câteva zile, cea mai mare rușine și catastrofă pentru diplomația României va lua sfârșit. Să sperăm că, foarte rapid, sub conducerea unui ministru care înțelege ce înseamnă politica externă, importanța MAE și interesele României, diplomația românească va reveni acolo unde îi este locul!”, a scris Ponta pe Facebook.

Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan, a depus la Parlament, joi, 15 octombrie, programul de guvernare și lista de miniștri. PSD este singurul partid care va face parte din Guvern. PNL și UDRM au anunțat că vor vota pentru învestire, în timp ce USR a anunțat că se opune învestirii Guvernului Niculescu.

Audierile miniștrilor propuși ar urma să aibă loc luni, iar votul pentru învestirea Guvernului, marți, în plenul Parlamentului.

PSD a decis: intră în Guvernul Niculescu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj, deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu.

„PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. CPN a dat undă verde intrării la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

Fritz a anunțat că USR votează „Nu”

Liderul USR, Dominic Fritz, a publicat, miercuri, 14 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin care anunță că partidul pe care îl conduce nu va vota Guvernul Niculescu – un Executiv în care, din punctul său de vedere, „PSD se întoarce cu oameni-paravan la ministerele cu bugete mari”.

„Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD-AUR în parlament. Nu pare că va avea o viață lungă, a anunțat PSD deja că “îl putem da jos în 6 luni dacă nu ne place”. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și AUR, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne. Voi propune Comitetului Politic al USR în ședința de vineri ca parlamentarii USR să nu voteze guvernul Luca Niculescu”, a precizat Dominic Fritz.