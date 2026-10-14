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Grindeanu: „PSD a luat decizia de a vota Guvernul Niculescu. Vom face o evaluare după șase luni”

Olga Borșcevschi
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat miercuri că PSD a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj, deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu. Grindeanu a adăugat că social-demnocrații vor face o evaluare după șase luni.

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Liderul social-democrat arată că PSD va avea zece măsuri urgente care vor fi adoptate încă din primele zile de guvernare și până pe 15 noiembrie va prezenta un amplu program de relansare economică. Mai mult, în ciuda apelurilor lui Bolojan, Grindeanu anunță o schimbare a direcției economice și măsuri pentru a încheia anul 2026.

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„PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. CPN a dat undă verde intrării la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

Sorin Grindeanu sustine o conferinta de presa la Centrul de evenimente Voila, Calea Craiovei ,comuna Simnicu de Sus joi 24 septembrie 2026 . REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO

Grindeanu prezintă lista celor 10 măsuri urgente pe care le va adopta PSD

1. Prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027 – până la 1 noiembrie 2026.
2. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri și sindicatele care să ofere o predictibilitate fiscală pentru 2027. Mai clar spus: că NU vor crește taxele anul viitor.
3. Structurarea și aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanțare pentru spitale, servicii critice, funcționarea statului- până la 1 noiembrie 2026
4. Inventarierea stadiului proiectelor finanțate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naționale.
5. Operaționalizarea accelerată a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică – până la mijlocul lunii viitoare (15 noiembrie)
6. Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu încadrarea în țintele de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor – până la 1 decembrie 2026
7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pe timpul iernii
8. Indexarea pensiilor (inclusiv militare) și a pensiei minime.
9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități
10. Demararea reformei administrative – comasarea voluntară a localităților cu până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor”.

Grindeanu a mai anunţat că PSD va face o evaluare a performanţelor Guvernului Niculescu după primele şase luni de guvernare.

Sorin Grindeanu sustine o conferinta de presa la Centrul de evenimente Voila, Calea Craiovei ,comuna Simnicu de Sus joi 24 septembrie 2026 . REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO

Lista miniștrilor PSD, care vor intra în guvernul Luca Niculescu

1.Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu
2. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu
3.Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete
4.Ministrul Muncii – Florin Manole
5.Ministrul Economiei – Daniel Zamfir
6.Ministrul Justiției – Radu Marinescu
7.Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica
8.Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa
9.Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero
10. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu
11.Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Nicușor Dan ia în considerare declanșarea alegerilor anticipate

Președintele Nicușor Dan ar fi pregătit inclusiv să dizolve Parlamentul vineri, 16 octombrie, dacă partidele politice nu reușesc să ajungă până joi la o înțelegere pentru susținerea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, conform informațiilor Gândul din surse de la Palatul Cotroceni.

Președintele le-ar fi comunicat șefilor de partide că dacă până joi – când se împlinește termenul depunerii programului de guvernare și listei de miniștri în Parlament – nu se conturează o majoritate pentru a învesti guvernul Luca Niculescu, va dizolva Parlamentul vineri.

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