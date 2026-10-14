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Calcule. Guvernul Luca Niculescu ar putea trece cu mai multe voturi decât cele care au dus la dărâmarea Executivului Bolojan

Olga Borșcevschi
Calcule. Guvernul Luca Niculescu ar putea trece cu mai multe voturi decât cele care au dus la dărâmarea Executivului Bolojan
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Guvernul Luca Niculescu ar putea obține aproape 300 de voturi în Parlament, cu peste 60 mai multe decât pragul necesar învestirii, potrivit unei simulări realizate de Mediafax.

Guvernul Niculescu ar putea obține aproape 300 de voturi în Parlament

După decizia PSD de miercuri de a intra la guvernare, premierul desemnat beneficiază de perspectiva unei susțineri parlamentare care depășește pragul de 233 de voturi. PNL și UDMR și-au exprimat disponibilitatea de a susține Cabinetul, minoritățile naționale au anunțat sprijinul, iar parlamentarii PACE – Întâi România ar putea vota și ei pentru învestire. USR a transmis însă categoric că nu va vota un Guvern cu miniștri PSD.

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Decizia luată miercuri de conducerea PSD de a intra în Guvernul Luca Niculescu schimbă calculele parlamentare pentru învestirea viitorului Executiv. Social-democrații au validat prin vot și lista celor 11 miniștri pe care îi propun în Cabinet.

Luca Niculescu ar urma să conducă un Cabinet în care PSD deține majoritatea portofoliilor, dar care se poate baza pe susținerea unor partide ce nu participă direct la guvernare.

În această formulă, PSD, PNL, UDMR, minoritățile naționale și UPR însumează 272 de mandate. Dacă la acestea sunt adăugate și cele șapte voturi ale grupului PACE – Întâi România, numărul crește la 279, cu 46 peste pragul constituțional necesar învestirii.

Susținerea unei părți dintre parlamentarii neafiliați ar putea ridica totalul la 289 sau chiar 294 de voturi, în funcție de numărul celor care ar vota favorabil.

Luca Niculescu, premierul desemnat, ajunge la sediul Uniunii Salvati Romania (USR) pentru discutii cu reprezentantii partidului, in cadrul negocierilor pentru formarea noului Guvern, luni, 12 octombrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Cum arată simularea Mediafax. Până la 294 de voturi pentru Guvern

  • PSD – 126 de parlamentari
  • PNL – 81 de parlamentari
  • UDMR – 31 de parlamentari
  • Minorități naționale – 17 parlamentari
  • UPR – 17 parlamentari
  • PACE – Întâi România – 7 parlamentari
    Total: 279 de voturi, dacă toate aceste grupuri susțin integral Guvernul.

La acestea s-ar putea adăuga și sprijinul unor parlamentari neafiliați. Dacă cinci dintre aceștia votează pentru Cabinet, majoritatea ar ajunge la 284 de voturi. Cu zece neafiliați, Guvernul ar putea obține 289 de voturi, iar cu 15, numărul ar crește la 294. În scenariul maximal, în care toți cei 22 de neafiliați ar vota favorabil, totalul ar ajunge la 301 voturi. De ce PNL este dispus să susțină Guvernul PSD–Niculescu, deși rămâne în opoziție

PNL va vota guvernul

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marți că liberalii iau în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără să participe la guvernare.

Acordul ar urma să stabilească regulile susținerii parlamentare pentru o perioadă de șase luni, în care PNL nu ar iniția și nu ar vota o moțiune de cenzură, atât timp cât premierul respectă angajamentele asumate.

Bolojan a explicat că liberalii vor susține măsurile Guvernului dacă acestea respectă disciplina fiscală, ținta de deficit, protejarea investițiilor, utilizarea responsabilă a banilor publici și angajamentele europene.

PNL s-a declarat dispus să voteze inclusiv bugetul pentru 2027, cu condiția ca acesta să fie construit pe venituri realiste și să nu prevadă cheltuieli fără acoperire.

„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere”, a transmis Ilie Bolojan, subliniind că liberalii vor rămâne în opoziție.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, sustine declaratii de presa la sediul central al Partidului National Liberal (PNL), in urma consultarilor purtate cu conducerea PNL privind formarea noului Guvern si sustinerea programului de guvernare, in Bucuresti, joi, 8 octombrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

UDMR a anunțat clar că votează Guvernul, indiferent de formulă

O poziție mai explicită a venit din partea UDMR. Președintele Uniunii, Kelemen Hunor, a anunțat marți că parlamentarii formațiunii vor vota Guvernul Luca Niculescu indiferent dacă acesta va fi tehnocrat sau format în jurul PSD.

Liderul UDMR a explicat că partidul său urmărește deblocarea crizei politice după luni de negocieri și instalarea unui Guvern capabil să ia deciziile economice și bugetare necesare.

UDMR și-a exprimat disponibilitatea de a semna un acord de susținere cu premierul desemnat, care să includă rectificarea bugetară, legea salarizării, bugetul pentru 2027, relansarea economică, stabilitatea fiscală și măsurile pentru persoanele vulnerabile.

Minoritățile naționale au anunțat că îl susțin pe Niculescu

Un alt sprijin anunțat vine din partea grupului parlamentar al minorităților naționale.

Liderul grupului, Varujan Pambuccian, i-a transmis premierului desemnat, după consultările de luni, că parlamentarii minorităților vor oferi de această dată susținere deschisă, renunțând la practica votului individual, cunoscută drept „free vote”.

Pambuccian a argumentat că este nevoie de un Guvern care să ofere soluții pentru problemele economice și pentru deteriorarea nivelului de trai.

PACE – Întâi România ar putea aduce încă șapte voturi. Ce condiții pune Ninel Peia

Și grupul parlamentar PACE – Întâi România și-a exprimat disponibilitatea de a susține Guvernul Luca Niculescu, însă cu anumite condiții.

După consultările de luni cu premierul desemnat, senatorul Ninel Peia a declarat că parlamentarii grupului ar putea vota un Guvern politic, care să adopte măsuri de relansare economică și protecție socială.

Peia a precizat că susținerea depinde de măsurile incluse în programul de guvernare, în special cele pentru categoriile vulnerabile, antreprenori și reducerea unor taxe.

Acesta a exclus însă susținerea unui Cabinet exclusiv tehnocrat și s-a pronunțat împotriva participării la Guvern a reprezentanților USR și a politicienilor apropiați de Ilie Bolojan.

„Nu putem vota un Guvern din care fac parte useriști și bolojeniști”, a declarat Ninel Peia.

În condițiile în care viitorul Cabinet ar urma să includă miniștri PSD și tehnocrați, rămâne de văzut dacă PACE va considera formula suficient de politică pentru a o susține.

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, sustine declaratii de presa la sediul Uniunii Salvati Romania, luni, 12 octombrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

USR a transmis categoric că nu votează Guvernul cu miniștri PSD

În schimb, USR a exclus susținerea unui Executiv în care sunt prezenți miniștri social-democrați.

Președintele partidului, Dominic Fritz, i-a comunicat luni premierului desemnat Luca Niculescu că USR nu va vota un Guvern din care face parte PSD, poziție reiterată și miercuri, după anunțul lui PNL privind posibilitatea unui acord de susținere parlamentară.

Fritz a susținut că PSD este responsabil pentru actualul blocaj politic și a avertizat că nu este clar cum ar putea un Guvern dominat de social-democrați să respecte țintele de deficit în condițiile în care partidul solicită și măsuri suplimentare de cheltuieli bugetare.

USR s-a declarat deschis unei formule guvernamentale PNL–USR–UDMR, condusă de Luca Niculescu, dar a exclus participarea sau susținerea unui Cabinet cu miniștri PSD.

Liderul USR a precizat că partidul său ar putea vota ulterior, din Parlament, proiecte considerate benefice pentru România, fără să acorde încredere actualei formule de guvernare.

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, sustine declaratii de presa la sediul Uniunii Salvati Romania, luni, 12 octombrie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

PSD intră la guvernare cu 11 miniștri. Votul de învestire, programat vineri

Decizia PSD de miercuri vine după mai multe zile de negocieri între premierul desemnat și partidele parlamentare.

Social-democrații au hotărât să intre în Executiv și au aprobat o listă de 11 miniștri, printre care Marian Neacșu, propus vicepremier și ministru de Interne, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Barbu la Agricultură, Florin Manole la Muncă și Radu Marinescu la Justiție.

PSD a stabilit totodată că activitatea Guvernului va fi evaluată după șase luni.

Calendarul discutat pentru învestire prevede un vot în Parlament vineri, 16 octombrie, după prezentarea programului de guvernare și audierea miniștrilor propuși.

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