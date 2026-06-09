Interferența serviciilor secrete în viața democratică este o constantă a perioadei de postcomunism în România, consideră filosoful Andrei Marga. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, fostul ministru de Externe a argumentat faptul că aceste instituții își depășesc cu mult limitele prevăzute în statut.

Andrei Marga: Acum nu discut implicarea (n.r. – a serviciilor) care e la noi… Nu sunt oameni luați de pe stradă.

Ionuț Cristache: Miroase a servicii secrete pe unde îți vâri nasul.

Andrei Marga: Asta e problema structurală a României. Numai să ne înțelegem aici. Putem face o anumită analiză, ce este făcută cu niște istorici, care știu mai mult decât noi, de la Carol I în România, continuu, serviciile secrete interferează unde nu-i rolul lor. Nu-i rolul lor să interfereze în democrație. E rolul lor să apere țara asta. Putem discuta, dar nu-i rolul lor. Or în România, această interferență s-a accentuat. Acum, vedeți, chiar discutam acum, veneam cu un foarte inteligent, bun economist, ilustru altfel, din cultura lui, îți dai seama, taximetristul, și spune aici, domnule, dar Pahonțu (n.r. – Lucian Pahonțu, longevivul șef al SPP) face… Nu știu dacă Pahonțu e chiar asa de potent, dar totuși e clar că lumea știe, și în București știe bine, că se fac în altă parte guvernele decât unde se fac alegerile.

Ionuț Cristache: Asta e foarte trist. Întrebarea e, domnule Marga, de ce partidele acceptă? De ce PSD acceptă umilirea asta? De ce cel mai mare partid al țării nu a zis public niciodată, nu, domnule președinte, nu asta-i soluția. Soluția întotdeauna e votul poporului. Sunt depozitarii celor mai numeroase voturi.

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