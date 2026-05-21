Doru Bușcu, scandalizat de scenele de la Cotroceni: Nicușor Dan se deprezidențializează/Cum să te consulți cu Gigi Becali, cu doamna care a plecat de la PSD

Invitarea de către Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier, a unor personaje exotice precum Gigi Becali sau deputați neafiliați cu un istoric curios este un semn de slăbiciune. Afirmația îi aparține jurnalistului Doru Bușcu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de joi. Jurnalistul a mai identificat și alte indicii care îi erodează mandatul președintelui.

În opinia lui Doru Bușcu, Nicușor Dan nu transmite fermitate în gestionarea actualei crize invitând personaje mai mult sau mai puțin rezonabile la consultările de la Cotroceni. Mai mult, aceste gesturi contribuie la decredibilizarea funcției supreme în stat.

Nicușor Dan fără plan

Cel mai alarmant gest, din perspectiva rigorii funcției prezidențiale, subliniază Bușcu, este acceptarea deputatului neafiliat Gigi Becali, ales pe listele AUR, apoi demisionar din acest partid. Magnatul din fotbal a făcut o serie de declarații explozive după întâlnirea cu Nicușor Dan, chestionabile ca întotdeauna în cazul său (detalii AICI). Ba chiar a avut un sfat pentru acesta, „Trimite-l pe Pahonţu să rezolve treaba cu Bolojan”. 

Se deprezidențializează, adică să te sfătuiești public cu Gigi Becali sau cu doamna care a plecat de la PSD (n.r. – Victoria Stoiciu) sau să nu mai vorbesc de acea adunătură. Pentru că el neavând niciun plan, sigur că testează niște variante. Noi tot auzim ecouri, se discută despre un guvern minoritar cu PSD care ar da primul-ministru și cu sprijinul unor partide de tip PACE, nu știu, mai sunt unii care s-au adunat. Care au plecat de pe la POT, de pe la SOS

Prioritatea președintelui, o guvernare pro-occidentală

Invitatul a explicat această larghețe a președintelui prin faptul că își dorește „o guvernare pro-occidentală. Nu doar pro-europeană, ci pro-occidentală ca să înglobeze și proiectul de la Doicești, interesele mai noi ale unui grup din Statele Unite”.

