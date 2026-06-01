Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Actorul SRI. Bușcu: Nicușor Dan nu deține butoanele/Dacă le-ar avea, s-ar rezolva criza politică

Situația integrată a SRI, care nu mai are director civil de ani de zile, a fost tema dialogului dintre Ionuț Cristache și invitatul său, jurnalistul Doru Bușcu. De statutul instituției depinde și rezolvarea mai rapidă a crizei politice. 

Cunoscutul jurnalist consideră că Serviciul Român de Informații nu este controlat în realitate de actualul președinte, spre deosebire de predecesorii săi, care știau cum să pună la lucru această instituție importantă în arhitectura puterii.

Doru Bușcu: Nicușor nu a reușit nici pînă astăzi, e un 1 an de când e președinte, să numească un șef la SRI. Pe șeful de la SIE nu îl poate schimba, potrivit regulamentului, trebuie să-și dea demisia el. Nu există nicio idee de a face o minimă reformă acestor servicii, de care au nevoie în mod disperat ele însele. Cum ar fi de pildă limitarea mandatului. Mandatele sunt nelimitate. Dacă ai limita mandatul, oamenii nu s-ar mai arunca atât de tare în zona asta tentantă a jocului de putere nelegitim. Or el nu are o bază politică, nu are butoane instituționale și practic face niște conversații cu partidele. Partidele, oricât de proaste și de slabe ar fi, pot juca și ele.

Ionuț Cristache: Sigur că da, și e legitim jocul lor.

Un președinte care controla SRI ar fi format repede Guvernul

Doru Bușcu: Un președinte, de exemplu cu butoanele pe care le-a avut Băsescu, folosim acest limbaj vulgar pentru că el este perfect adecvat situației, cel puțin în ultimele două decenii. Un președinte cu aceste puteri ar fi format repede guvernul. Ar fi desemnat repede un șef.

Ionuț Cristache: Dar infrastructura e lăsată acolo, rețeaua, butoanele. Nu știe să le folosească? E temător?

Doru Bușcu: Nu le are, nu le deține. El poate să facă sugestii, poate să se roage de unii în poziția în care e acum.

