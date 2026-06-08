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Se îndreaptă România spre un regim prezidențial? Andrei Marga: Nicușor Dan încalcă din greu Constituția

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Fostul ministru de Externe Andrei Marga, a fost invitat al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni și rugat să comenteze „în contextul unor vremuri cum nu am trăit”. În opinia lui Andrei Marga, președintele țării încalcă grav Constituția.

Andrei Marga apreciază că nu este democratic și nici sănătos „să-i dai puterea unui singur om, indiferent de promisiunile lui”. Invitatul a mărturisit că a vizitat recent diferite regiuni din țară, peste tot gradul de nemulțumire al românilor fiind la cote maxime. Context care face cu atât mai îngrijorătoare aplecarea lui Nicușor Dan spre mai multă putere, prin instituirea unui guvern al său, prin desemnarea lui Eugen Tomac ca premier. 

Încălcarea legalității se vede că e mai demult și continuă

În opinia fostului ministru de Externe, dar și al Educației, președintele încalcă grav Constituția și a argumentat de ce vede astfel lucrurile. Primul argument este acela că președintele trebuie să dea funcția de premier partidului cu cea mai mare reprezentativitate.

Andrei Marga: Încălcarea Constituției, încălcarea legalității, prin ce am spus, se vede că e mai demult. Iar ea continuă, pentru că se continuă încălcarea Constituției. Și acum, dacă intrăm direct în subiectul cum se formează Guvernul, păi președintele încalcă din greu Constituția. Constituția știm bine ce prevede. Prevede ca președintele să vadă care-i geografia partidelor și dă funcția de prim-ministru partidului cel mai mare. După aceea, dacă acela nu reușește să ia următorul, și mai departe, până se creează o majoritate. Ori la noi vorba a dumneavoastră. 

Ionuț Cristache: El a interpretat Constituția în sens contrar. S-a angajat el să facă majorități la cotroceni când nu era rolul lui. 

Această manieră de a gândi un stat vine din anii 33 încoace

Andrei Marga: Trebuie să o spunem cu toată franchețea și cu toată răspunderea. Această manieră de a gândi un stat vine din anii 33 încoace, ca să fim clari. Nu din România vine, din nefericire. Dar el nu îmi dau seama… A spus clar. Și eu împărtășesc această idee, el nu are pregătire științifică, el nu are pregătire culturală, el nu are pregătire civică. N-are pregătire în lărgime pentru a conduce o țară. Se vede bine. S-a văzut și în această…

Ionuț Cristache: Dar are ceva. Are un apetit pentru abuz. Pentru că orice lucru pe care nu îl înțelege îl deformează. Uitați-vă la ce face cu Constituția. Uitați-vă la ce face cu Parlamentul.

Vizionați integral emisiunea:

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