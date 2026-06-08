Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luni, filosoful Andrei Marga a analizat cauzele profundei crize politice pe care o traversează România. Din perspectiva fostului ministru de Externe, un rol important în degradarea climatului politic îl reprezintă partidele, care pot fi lesne cumpărate. Ceea ce reprezintă o deficiență a pluralismului politic.

Andrei Marga a fost chestionat de moderatorul emisiunii în legătură cu formula viitorului guvern.

Exces de partide în opoziție

Dacă guvernul Eugen Tomac va trece, vom avea nu mai puțin de 7 partide în opoziție, o situație inedită. Invitatul și-a exprimat îngrijorarea că acestea pot fi cumpărate pentru anumite formule de guvernare.

„Dacă ar face o opoziție energică, gândită, cu un program, ar fi foarte bine. S-ar restabili totuși o democrație. Mă tem că vor fi cumpărați, pentru că aici e problema”, a observat filosoful.

Regimurile întemeiate pe minciună se prăbușesc

Fostul ministru de Externe a adus ca argument teoria unui român, George Șerban, considerat unul dintre cei mai influenți psihiatri din lume. Acesta a anticipat căderea regimului comunist pentru că se întemeia pe minciună. În prezent, apreciază Marga, minciuna domină chiar mai mult societatea decât în epoca Ceaușescu, căci are de partea sa tot regimul. Aceasta a infilitrat inclusiv partidele politice.

„Ca să fiu mai clar. Unul din cei mai mari psihiatri din lume acum este George Șerban. Eu nu l-am cunoscut personal, citesc ce face. El e un ilustru psihiatru la New York. A plecat de sub regimul Ceaușescu de aici și a publicat atunci o carte care e citată în literatura mondială, de istorici mai ales, pe tema societății minciunii. Este chiar unul dintre marii istorici din Germania, Reinhardt. Și el îl citează mereu. Șerban a spus: România intră într-o fundătură, a spus-o înainte de căderea regimului Ceaușescu. Intră într-o fundătură pentru că minciuna s-a instalat.

După regimul Ceaușescu, ne-am reîntors la minciună

Minciuna s-a reinstalat în regimul din România. La ora actuală este chiar mai mare ca în regimul Ceaușescu. Să ne uităm bine. Mobilizările de apărare a regimului sunt acum chiar mai ample decât atunci. Ei bine, s-a intrat în această minciună, încât și partidele… Mă tem că sunt colonizate prea mult de minciună. (…) Partidele sunt pe nicăieri, partidele sunt la mare risc”.

În final, fostul ministru de Externe a făcut un apel la toate partidele, în contextul crizei politice, „să salveze pluralismul ”.

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