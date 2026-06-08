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Ion Cristoiu: Dacă stau de vorbă cu Eugen Tomac, partidele acceptă lovitura prin care Nicușor Dan a anulat alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024

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„Premierul desemnat, Eugen Tomac, începe seria de întâlniri cu partidele politice parlamentare, mai mult ca sigur și cu grupurile parlamentare, deoarece aceste grupuri au fost, în chip anti-constitutional, invitate la Consultările de la Cotroceni de către Nicușor Dan, și, evident, nu va putea lipsi consultarea cu Gigi Becali pentru că Nicușor Dan a chemat la Consultări oficiale partidele politice, grupurile parlamentare și, separat, Gigi Becali. Deci, Eugen Tomac va avea o întâlnire și cu Gigi Becali, declarat de către Nicușor Dan o forță unică în România. Desigur, la aceste întâlniri, premierul desemnat trebuie să se prezinte cu lista pe care o face el și un program guvernamental pe care îl face tot el. Dar lista și programul corespund votului pe care l-a primit partidul”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

„Au fost la 1 decembrie 2024 alegeri, dacă ar fi vorba de un partid, partidul respectiv face o listă și un program de guvernare care să corespundă promisiunilor din programul cu care partidul s-a prezentat în campanie. În cazul de față, Eugen Tomac a condus un partid care nu a intrat în parlament în 2020, nici în 2024. Domnia sa nu s-a afirmat cu o viziune, cu un proiect de țară, deci noi nu știm pe ce criterii vor fi aleși miniștrii și care sunt ideile programului de guvernare. Dincolo de asta, decizia de a desemna ca premier pe Eugen Tomac, un politician care a pierdut alegerile din 2024, înseamnă practic o anulare a alegerilor din 1 decembrie 2024 și o punere între paranteze a partidelor politice. Asistăm la un atac anti-democratic din partea președintelui împotriva partidelor politice, iar existența partidelor politice este esența democrației, pentru că în dictaturi sunt doar partide unice sau nu sunt partide.

În consecință, e de datoria partidelor din România să nu stea de vorbă cu Eugen Tomac. Dacă o fac, sunt de acord cu lovitura prin care Nicușor Dan a dizolvat practic partidele din România. Trebuie să ne întoarcem la democrație, la respectarea votului din 1 decembrie 2024, care a fost pentru partidele politice, nu a fost un vot pentru un guvern tehnocrat și cu atât mai puțin pentru un consilier al președintelui ales după criterii care nouă ne scapă”, mai continuă scriitorul.

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