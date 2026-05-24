Cine a înființat Recorder? Marius Oprea dezvăluie liderii #REZIST – un fost general securist cu legături în KGB

Emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat apariția Recorder și legăturile cu mișcarea #rezist. Istoricul Marius Oprea și gazda emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, au dialogat despre oamenii din spatele fenomenului și latura mai puțin știută a acestuia, care duce direct către fostele cadre din Securitate,

Moderatorul emisiunii a invocat o înregistrare din 2023, tot cu istoricul Marius Oprea, referitor la tinerii din politică, copii ai securiștilor care au privatizat România, ,,și care vin astăzi să ne dea exemplu de practici capitaliste moderne”, a remarcat Ionuț Cristache.

Generalul securist Vasile Vîlcu a finanțat Recorder

Invitatul a menționat, în acest context, cazul lui Dragoș Vâlcu, cel care a înființat Recorder. Acest tânăr, la doar 20 de ani, a înființat un studio video la vremea în care o cameră video costa vreo 60.000 de dolari, la începutul anilor 90, a explicat Marius Oprea.

Tatăl lui este ambasadorul Gheorghe Vâlcu, iar bunicul lui a fost general în Securitatea Română, Vasile Vâlcu, creatorul Direcției de Informații Externe și probabil în același timp și cel puțin locotenent colonel sau colonel în KGB. Înființarea Direcției de Informații Externe în 1951 s-a făcut direct sub tutela KGBului. Din acest motiv, bunicul a și fost trecut pe linie moarte la începutul anilor 70 de Nicolae Ceaușescu, mai precis în 1973.

Pentru că Vasile Vâlcu, după ce n-a mai condus din 55 această Direcție de Informații Externe, în urma unui eșec răsunător… E vorba de faptul că un grup de legionari au ocupat sediul legației române de la Berna. A fost îndepărtat, a plecat și din Securitate, dar a fost numit prim-secretar pe regiunea Dobrogea, unde s-a ocupat de colectivizarea întregii Dobroge. Cu pistolul la tâmplă. Ei bine, acest bunic, care a trăit nederanjat până în 1999, poate fi socotit între fondatorii Recorder. Știu, cunosc această practică, nu o cunosc doar eu, în rețelele subterane. Se transmit în familia aceste strânse colaborări. 

Este important pentru orice serviciu străin să șubrezească instituții fundamentale dintr-un stat inamic

Dialogul a surprins apoi de ce sunt atât de importante acest tip de rețele în amplificarea unor narative de propagandă neomarxistă. Și, mai ales, cui folosesc.

Ionuț Cristache: Deci avem Hotnews, publicații care s-au pus în slujba acestui curent ONG-ist, care se traduce mai apoi într-un curent politic despre care vorbeați dumneavoastră, că nu are de-a face cu spiritul?

Marius Oprea: Mai e un lucru aici. Trebuie de remarcat că Recorder, de-a lungul timpului, am văzut și la Hotnews unele articole în sensul ăsta, atacă instituții în care românii au maximă încredere. Atacurile la adresa bisericii sunt extrem de frecvente în reportajele Recorder. Biserica e o țintă preferată. De fapt, ce fac prin asta? Este important pentru orice serviciu străin să șubrezească instituții fundamentale dintr-un stat inamic. Nu văd în aceste demersuri decât o strategie în acest sens, care este urmată. În momentul în care ataci, demolezi și semeni neîncredere într-o populație socotită ostilă, o faci extrem de șubredă și permeabilă la orice tip de atacuri.

Ionuț Cristache: Și narrativul ăsta de presă îți plățe cu biserica a fost preluat imediat de ONG-uri și de influenceri. Vrem biserici, nu catedrale. Știm foarte bine la ce refrene publice s-a ajuns. 

