Invitat în emisiunea Ai Aflat! de joi, jurnalistul Doru Bușcu i-a făcut un portret dur premierului desemnat de Nicușor Dan. Cunoscutul gazetar apreciază că parcursul profesional al lui Eugen Tomac nu îl califică pentru o funcție atât de responsabilă. ">Vizionați integral emisiunea pe Youtube.

În dialogul cu moderatorul Ionuț Cristache, redactorul-șef Cațavencii a afirmat că, din perspectiva sa, Eugen Tomac are profilul tipic al unui sinecurist. Nu s-a remarcat în vreo funcție politică sau executivă.

O propunere inadecvată când „țara se duce pe copcă”

Tomac este un om lipsit de experiență. E un atârnător, un sinecurist, un om care a stat în… Asta e terminologia consacrată și care pedepsește într-o foarte mică măsură comportamentul oamenilor din această categorie. Două mandate la Bruxelles, unde a făcut act de prezență ca mulți alți oameni de aici. E milionar, are investiții imobiliare. Un om care nu are nicio experiență executivă. N-a fost ministru, n-a fost la guvernare, are un partid care nu se vede în sondaje.

Iar el exprimă o formă de nerușinare pe care președintele țării o livrează poporului român. Adică nu poți să faci ceea ce face Nicușor Dan, numind pe cineva, din afara jocului și regulii democratice, să conducă guvernul. Mai ales într-un context în care țara se duce pe copcă.

Bușcu: Treaba lui Nicușor Dan este să respecte Constituția

Invitatul a pus în discuție modul în care președintele ignoră Constituția și merge pe soluția, patentată și de alți președinți români, a propriului guvern.

Ionuț Cristache: Este soluția pe care susține Nicușor Dan că a identificat-o ca fiind singura soluție.

Doru Bușcu: Treaba lui este să respecte Constituția. Treaba lui este să desemneze un premier după ce s-a consultat cu partidele. Și dacă de acolo nu rezultă o desemnare din zona partidelor parlamentare, n-are decât să desemneze pe șeful partidului care a câștigat alegerile, adică pe Grindeanu.

Ionuț Cristache: Tu ai înțeles până în punctul ăsta de ce nu desemnează pe un pesedist să facă majoritate?

Doru Bușcu: Da. Pentru că este într-o complicitate cu partidul care a provocat moțiunea. Așa. Și vrea să ferească acest partid de riscurile guvernării. Adică vrea ca PSD să fie la guvernare printr-o formulă din asta ascunsă, mascată, prin oameni personaje absolut nefrecventabile în poziția de prim-ministru, ca Tomac.

Ionuț Cristache: Ți se pare că e nefrecventabil?

Doru Bușcu: Absolut. În situația asta politic și economic și, dacă vrei, democratic, și din perspectiva a orice criteriu invocat de Nicușor, inclusiv stabilitate, mi se pare nefrecventabil. În sensul că e deocolit. Nu poți, la un 1 an și jumătate de la alegeri să pui pe cineva care nu are nicio legitimitate. Democrația reprezentativă. Înainte de calificarea profesională. L-am văzut cum vorbește pe omul ăsta.

Ionuț Cristache: Nu înainte de calificare. Pentru că în perioada de după campanie, Nicușor Dan a vorbit de necesitatea specialiștilor care să fie buni administratori și care să așeze statul pe niște fundamente corecte. Pe criteriile înunțate public de Nicușor Dan, Tomac nu se califică.