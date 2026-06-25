România se îndreaptă cu pași accelerați spre vârful crizei politice, dar și al crizei economice și sociale. Nicușor Dan le-a răspuns, miercuri seară, la Cluj-Napoca, foștilor săi susținători, care l-au acuzat de trădare. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, publicistul și jurnalistul Doru Bușcu a explicat de ce președintele este foarte aproape de punctul culminant al crizei. Urmăriți integral emisiunea pe canalul de Youtube.

Deși este acuzat că forțează Constituția, Nicușor Dan se ține de un plan

Moderatorul emisiunii a remarcat că, deși este confruntat cu acuzații tot mai dese că nu împlinește rolul de mediator prevăzut de Constituție, ba chiar forțează limitele legii, președintele pare să aibă un plan de care se ține consecvent.

Ionuț Cristache: În formalitatea aia, ca să nu-l acuze nimeni pe Nicușor că ar încălca Constituția, el se ține de planul lui. Ce ar fi, vedem. Asta mi se pare tulburător. Autosuficiența lui. Bă, poate se năștea din conflictul ăla de idei ceva care ar fi mers, ceva fezabil. Poate că unii ar fi fost dispuși să-ți dea voturi fără să te condiționeze niciun fel. N-a vrut să asculte. El are ideea lui fixă că PSD acum va fi nominalizat să facă guvern monocolor.

Din toamnă, românii ar putea reacționa în stradă ca efect al crizei economice

Doru Bușcu: Se îndreaptă spre un moment, spre acel point of no return. Când criza se va agrava atât de mult, și cea politică, și cea economică, și cea socială, sper că nu și cea de securitate. Când criza se va agrava atât de mult încât nu vor mai fi suficiente explicațiile, ci va fi nevoie de acțiune. Oamenii vor ieși în stradă. I se va cere mai repede decât.

Ionuț Cristache: Eu nu cred asta cu ieșitul.

Doru Bușcu: Eu spun că da. Eu spun că vor ieși, poate că nu pe durata verii, când sigur că Grecia e o opțiune mai ieftină de an pentru ei decât România. Dar în toamnă, da. Pentru că a trecut o mulțime de timp, cel puțin de la începutul anului, când firme au intrat în faliment, când oamenii au rămas fără orizont economic, când economia se sufocă literal.