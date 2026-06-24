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Eșec pentru Parchetul European în Grecia. Curtea Supremă de la Atena respinge ca inadmisibil recursul lui Kovesi privind procurorii UE

Melania Agiu
Eșec pentru Parchetul European în Grecia. Curtea Supremă de la Atena respinge ca inadmisibil recursul lui Kovesi privind procurorii UE
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Eșec juridic pentru Parchetul European în Grecia. Curtea Supremă de la Atena a respins recursul formulat de Laura Codruța Kövesi. Șefa EPPO s-a opus deciziei autorităților elene de a limita la doi ani, în loc de cinci, mandatele a trei procurori europeni delegați care activează pe teritoriul Greciei.

Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi

Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi

Potrivit Sky.gr și Euronews, „Curtea supremă a Greciei a hotărât că Parchetul European (EPPO) nu are calitatea procesuală necesară pentru a contesta o decizie națională de a limita durata mandatului procurorilor la doi ani, în loc de cinci.“

Plenul administrativ al Areios Pagos, cea mai înaltă instanță civilă și penală din Grecia, a respins recursul ca inadmisibil, cu 72 de voturi pentru și 10 împotrivă.

În discuție se afla durata mandatului a trei procurori repartizați la filiala greacă a EPPO: Popi Papandreou, Charikleia Thanou și Dionysis Mouzakis.

Consiliul Superior al Magistraturii din Grecia, organismul care decide asupra statutului profesional al magistraților, stabilise anterior prelungirea mandatului acestora la doi ani. EPPO insistase însă pentru o perioadă de cinci ani.

Plenul nu a analizat fondul acestei dispute. În schimb, a constatat că Laura Codruța Kovesi nu avea calitatea procesuală activă pentru a inainta acțiunea, scrie și publicația Tovima.com.

Conform legislației elene care reglementează statutul funcționarilor judiciari, numai funcționarii înșiși pot face apel la Plenul Curții Supreme, și numai dacă au obținut cel puțin două voturi, adică o minoritate, în fața Consiliului Superior al Magistraturii. În acest caz, decizia consiliului fusese unanimă. Pe această bază, instanța a hotărât că Laura Kovesi nu avea dreptul să introducă recurs în numele celor trei procurori.

Potrivit Sky.gr, Kovesi a fost absentă din sală, însă a fost reprezentată de constituționalistul Spyros Vlachopoulos, care a subliniat că prelungirea mandatului cu cinci ani a fost decisă pentru toți procurorii europeni de către colegiul de la Luxemburg și că țările nu pot prelungi mandatul după bunul lor plac, ceea ce ar pune în pericol unitatea Parchetului European.

În plus, Vlachopoulos a subliniat că Plenul Curții Supreme ar fi trebuit să adreseze o cerere de pronunțare prealabilă Curții Europene de Justiție, pentru a stabili cine are competența de a reînnoi mandatul procurorilor europeni.

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