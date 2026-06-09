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Constituția, între Iohannis și Nicușor Dan. Andrei Marga: Unii consilieri de la Cotroceni spuneau că Iohannis nu o înțelegea

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Ignorarea sau chiar sfidarea Constituției nu este o necunoscută pentru președinții României de după 1989. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, invitatul lui Ionuț Cristache, fostul ministru de Externe Andrei Marga, a comentat această uzanță nesănătoasă pentru un regim democratic.

Filosoful Andrei Marga a dezvăluit că știe din surse sigure că fostul președinte Klaus Iohannis nu înțelegea Constituția.

Ionuț Cristache: Dacă Nicușor Dan are dificultăți în a înțelege Constituția? Pentru că el a spus un element cheie, mi se pare. Partidele care au venit la negocieri nu au reușit să facă dovada unei majorități. Păi nu, Constituția zice că îi dai mandatul unuia și are 10 zile la dispoziție să facă dovada unei majorități. Pui carul înaintea boilor.

Andrei Marga: Când era Iohannis, un profesor foarte ilustru de la Drept din București, discutam de multe ori seara, mă suna să vadă ce părere am. Discutam cu el chestiuni de drept, sigur, dreptul e fascinant. Și el îmi spunea, Andrei, știi ce? Am mai mulți absolvenți juridici la Cotroceni. Îmi spun că omul nu înțelege nici Constituția măcar.

Încălcarea legalității se vede că e mai demult și continuă

În opinia fostului ministru de Externe, Nicușor Dan încalcă spiritul Constituției. Primul argument este acela că președintele trebuie să dea funcția de premier partidului cu cea mai mare reprezentativitate.

Andrei Marga: Încălcarea Constituției, încălcarea legalității, prin ce am spus, se vede că e mai demult. Iar ea continuă, pentru că se continuă încălcarea Constituției. Și acum, dacă intrăm direct în subiectul cum se formează Guvernul, păi președintele încalcă din greu Constituția. Constituția știm bine ce prevede. Prevede ca președintele să vadă care-i geografia partidelor și dă funcția de prim-ministru partidului cel mai mare. După aceea, dacă acela nu reușește să ia următorul, și mai departe, până se creează o majoritate. Nu există scuze pentru abandonarea COnstituției. 

Vizionați integral emisiunea:

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