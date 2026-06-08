Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni, fostul ministru de Externe Andrei Marga, a analizat substraturile crizei politice provocate de moțiunea de cenzură din 5 mai. Din perspectiva filosofului, Nicușor Dan joacă un rol central în această criză, pe care o gestionează în limitele instinctului politic de a supraviețui la conducerea României.

În căutarea unui guvern angajat să scoată țara din criză

Fostul ministru de Externe și al Educației apreciază că maniera în care premierul desemnat Eugen Tomac își formează potențialul Cabinet și politicienii din jurul lui arată un demers amatoricesc. Care, în plus, nici nu respectă doctrina pro-occidentală de la care se revendică. „Mai anti-occidental, mai anti-european ca ceea ce fac ei nu există în viața politică din România actuală”.

România ar trebui să-și dea un guvern foarte responsabil, foarte calificat și foarte angajat să scoată țara din crizele multiple în care se află, a continuat invitatul.

Criza poate fi și o asanare

Filosoful a comentat și pe tema atitudinii evazive lui Nicușor Dan, care anunță că ar vrea un fel de Guvern propriu, însă a făcut o propunere controversată. În acest context, Andrei Marga crede că ar trebui renunțat la etichetarea mult prea facilă de pro-european, care polarizează societatea.

„Eu cred că el e confuz, dar vrea să supraviețuiască. Asta vrea, păi ce să facă? Dacă așa gândește? Dacă nu trece guvernul Tomac, să fiu foarte clar, pentru România ar fi o asanare, să facă o schimbare profundă a responsabililor politici. Clasa politică se poate formula și așa, dar e greu de spus că vor fi toți înlocuiți la timp. Și nici nu știm, poate sunt și oameni merituoși, nu vreau să fiu nedrept cu nimeni. Dar România are nevoie acum să revină la recunoașterea diferențelor politice. Mascarada aceasta cu cine e european, cine e anti-european…”

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