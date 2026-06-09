Jurnaliștii Ion Cristoiu și Ionuț Cristache au analizat jocurile de putere, calculele și negocierile din spatele desemnării premierului Eugen Tomac. Din perspectiva cunoscutului publicist Ion Cristoiu, ne confruntăm cu o situație foarte rară în politica românească, inflație de partide în opoziție și un vid de putere dacă guvernul Tomac va fi validat de Parlament.

Ion Cristoiu: Hai, acum avem (guvern) Tomac, da? Trage în el AUR, și PSD-ul va trage. PSD-ul, el numai votează, domnule Cristache. Deci la ora actuală, dacă trece acest guvern vom avea un paradox, la putere nu mai e nimeni.

Ionuț Cristache: Ei, votează, dar mai pune și oameni. Ați văzut că (Vladimir) Ionaș nu e al meu.

Ion Cristoiu: Eu vorbesc de bătălia electorală. Eu am spus în felul următor, vom avea un paradox. Dacă trece acest guvern, vom fi prima țară din lume în care nimeni nu e la putere.

Ionuț Cristache: Da, da, da, asta am zis și eu. Va fi țara cu 7 partide în opoziție.

„Problema nr. 1 a lui Nicușor Dan, a sistemului, este scoaterea din joc a lui Bolojan”

Ion Cristoiu: Eu o să trec de partea puterii, pentru că vor fi atâția de partea opoziției… Deci PNL e în opoziție, va critica guvernul. AUR, oho, nu mai spun. PSD și el, stați un pic, se angajează că trece guvernul. Nu se angajează că îl sprijină în alegeri. UDMR la fel. Minoritățile o să rămână… În aceste condiții, problema nr. 1 a lui Nicușor Dan, a sistemului, este scoaterea din joc a lui Bolojan. Am ajuns să fim admiratorii lui. S-a dovedit o nucă atât de tare încât acuma sunt toți…

Ionuț Cristache: O să vedeți că ne devine simpatic.

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