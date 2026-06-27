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Doru Bușcu a identificat semne alarmante la Nicușor Dan. „În el crește într-un fel un mic dictator”

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Nicușor Dan dă semne tot mai confuze și îngrijorătoare pe scena publică și politică. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai aflat!, jurnalistul Doru Bușcu, a remarcat un aspect îngrijorător, din punctul său de vedere. Și anume că președintele în exercițiu manifestă o tendință tot mai accentuată spre autoritarism. 

Jurnalistul a analizat deciziile discutabile ale lui Nicușor Dan în actuala criză politică. Doru Bușcu a comentat strategia acestuia. Relevante sunt efectele pe care acțiunile președintelui le pot avea asupra scenei politice, precum și asupra opiniei publice.

Ce ascunde Nicușor Dan?

Redactorul-șef al publicației Cațavencii a descifrat indicii care atestă tot mai clar că șeful statului se lasă dus de vanitate. Aceste tendințe vin pe fondul unui germene de dictator.

Nu m-ar mira să descopăr, pe măsură ce trece timpul, deși acum există această intuiție. Când în sufletul în aparență ingenuu, postulat ca fiind ingenuu și simplu al unui Nicușor să se ascundă un monstru al vanității și al răzbunării și al veninului. Nu m-aș dezice total de o astfel de ipoteză. Încă n-am certitudini, dar sunt niște gesturi care arată lucrul ăsta. Că în el crește într-un fel un mic dictator.

„ Sunt gesturi clare, nu trebuie să fugim de cuvinte”

Invitatul și-a argumentat afirmațiile în primul rând prin negocierile ascunse cu un om de bază al PNL, Adrian Veștea, în timp ce premierul interimar și președintele acestui partid, Ilie Bolojan, nu se afla în țară.

Sunt gesturi clare, nu trebuie să fugim de cuvinte. Când tu îl sapi pe omul ăsta, pe care încă o dată nu-l plac deloc. Nu neapărat politic și nici neapărat uman, ci pentru ceea ce a făcut economiei (n.r. – Ilie Bolojan). Dar când omul ăsta e plecat cu treabă, tu prin spatele lui îi iei un colaborator. Mâna dreaptă, prim-vicepreședinte (n.r. – Veștea Și faci cu el un alt guvern și furi oamenii din partid. E mizerabil lucrul.

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