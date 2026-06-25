Cine l-a trădat pe Nicușor Dan? Ion Cristoiu: „Președintele a avut promisiunea că va trece guvernul Tomac sau Veștea, dar nu s-a mai materializat”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a avut promisiunea că guvernele Tomac sau Veștea vor trece, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Păi asta este o dezvăluire. Confirmă unele informații, că i s-a promis inițial ceva, că altfel nu era atât de nătâng se îl pună pe Tomac și pe Vestea fără să aibă garanții. Deci s-au schimbat liderii. Deci asta este o informație foarte importantă. Că într-un fel ne arată că nu era chiar atât de nătâng. Tot ne-am întrebat… Nu poți să-l pui pe Veștea. Probabil că avea niște așteptări. Probabil că s-a înțeles, dar cineva nu a respectat acea înțelegere.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan a avut promisiunea că guvernele Tomac sau Veștea vor trece, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru. Acesta a început prin a-l cita pe președintele Dan. Nicușor a menționat într-o conferință din seara aceasta că avea așteptări rezonabile ca Tomac sau Veștea să treacă de Parlament. Tot președintele a menționat că discutase înainte cu unii lideri de partide, dar aceștia și-au schimbat opțiunea.