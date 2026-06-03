Jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au comentat, în cadrul emisiunii marca Gândul Ai Aflat!, situația ironică în care a ajuns România după 1 an de mandat al președintelui. Unul din sloganurile de campanie vedetă ale lui Nicușor Dan, care spunea că nu va fi ușor cu el la cârma țării, a fost confirmat.

Democrația, o captivitate consimțită?

Doru Bușcu: În democrația asta e o captivitate consimțită, că de-aia investești pe unul cu puterea de decizie asupra ta. O faci din voință liberă.

Ionuț Cristache: Stai puțin, vorbim de niște principii, de separația puterilor.

Doru Bușcu: Problema este a paznicului de celulă. Cine e ăla? Dacă e un om deschis la minte, această captivitate poate să funcționeze benefic. Dacă mintea e mai răsfrântă asupra ei înseși, e mai greu.

Ionuț Cristache: Eu cred că ne vedem săptămâna viitoare, Doru, și vom fi fix în același punct al discuției.

Doru Bușcu: Există și această situație, în care guvernul interimar va dansa pe cadavrul partidelor legitime să ia guvernarea. Până în toamnă, poate și până la iarnă.

SAFE, „u n târg pe care îl ascunzi de propria ta națiune ”

În aceeași intervenție, invitatul jurnalistului Gândul a mai remarcat că, prin guvernul demis care semnează în continuare contracte de înarmare de miliarde de euro, programul SAFE seamănă mai degrabă cu „un târg pe care îl ascunzi de propria ta națiune în folosul tău politic”.

Ionuț Cristache: Și în paralel, un guvern demis, nelegitim în punctul ăsta, semnează pe bandă rulantă contracte de înarmare de miliarde. Total netransparent, total fără dialog public, fără dezbatere, fără nimic.

Doru Bușcu: Transparent-netransparent, este total imprudent. Sunt lucruri despre care am scris mult, sunt achiziții. În momentul în care tu te-ai transformat într-o țară africană care cumpără și nu ești într-o țară europeană, care poate să fabrice, deși având această capacitate și încă competență umană, înseamnă că e un târg pe care îl ascunzi de propria ta națiune în folosul tău politic.

Sloganul care ar trebui inversat

Doru Bușcu: Ce este acest folos politic? Dau la o parte ipoteza financiară. Este un sprijin extern care valorează exact nimic după ce nu mai ești acolo. Se vede în cazul Nicolae Ciucă, care a fost sprijinit cu contracte și după aceea nu mai e pe nicăieri. Și a fost prim-ministru României. A fost ministrul Apărării. A fost șeful Statului major. E pe nicăieri acum. Deși a fost în grupul care a acceptat, a semnat, contractul cu Patriot de vreo 4-5 miliarde (dolari). Deci această iluzie, acest sprijin extern politic iluzoriu se consumă imediat în momentul în care ai dispărut, a dispărut și el.

Ionuț Cristache: Singura promisiune până în punctul ăsta pe care Nicușor Dan a respectat-o e aia că nu va fi ușor. Bă, nu e ușor deloc. S-a ținut de promisiunea asta. Nimic nu e ușor. E fiecare zi, e o zi de chin cu băiatul ăsta.

Doru Bușcu: Ar trebui întors sloganul. Va fi mai ușor fără Nicușor.

Ionuț Cristache: Asta e foarte bună. Va fi mai ușor fără Nicușor.

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