Prima pagină » Știri politice » Pariuri pe următorul premier al României. Câți bani câștigi dacă pariezi 100 de dolari pe Grindeanu, Simion sau chiar Nicolae Ciucă. Cota lui Predoiu

Pariuri pe următorul premier al României. Câți bani câștigi dacă pariezi 100 de dolari pe Grindeanu, Simion sau chiar Nicolae Ciucă. Cota lui Predoiu

Pariuri pe următorul premier al României. Câți bani câștigi dacă pariezi 100 de dolari pe Grindeanu, Simion sau chiar Nicolae Ciucă. Cota lui Predoiu
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

După ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut la moțiunea de cenzură cu un scor record pentru politica românească, cu 281 de voturi pentru demitere, internetul a trecut imediat la etapa următoare: „Bun, și cine vine acum?”. Iar dacă românii discută orice la cafea sau pe social media, americanii de la Polymarket au găsit metoda perfectă – transformă totul în pariuri.

Da, există deja o piață unde oamenii pun bani pe cine ajunge următorul premier al României.

Favoritul momentului: Sorin Grindeanu

Conform cotelor de pe platformă, Sorin Grindeanu conduce detașat cu 38% șanse să ocupe fotoliul de la Palatul Victoria.

În spatele lui vine Cătălin Predoiu, cu 12%.

Mai jos, lista continuă în felul următor:

  • George Simion – 4%
  • Sebastian Burduja – 4%
  • Ilie Bolojan – 3%
  • Dacian Cioloș – 2%
  • Anca Dragu – 2%
  • Mugur Isărescu – 2%
  • Dominic Fritz – sub 1%
  • Nicolae Ciucă – sub 1%

Pe listă apare inclusiv premierul demis, Ilie Bolojan. Însă, ce nu știu americanii, este că o decizie a Curții Constituționale interzice unui premier demis prin moțiune de cenzură să ajungă din nou la putere.

Cât „plătește” politica

Partea cea mai spectaculoasă apare atunci când vezi cât ar încasa teoretic cineva care nimerește surpriza. Am simulat mai jos câștigurile unei investiții de 100 de dolari.

În simulările făcute pe platformă:

  • 100 de dolari puși pe Cătălin Predoiu ar aduce aproximativ 681 de dolari.
  • aceeași sumă pe George Simion ar însemna aproape 1.900 de dolari.
  • iar un pariu pe Dominic Fritz ar sări de 3.600 de dolari.
  • dacă excluzi complet logica din ecuație și pui pe Nicolae Ciucă, 100 de dolari ar produce peste 5.000 de dolari dacă s-ar întoarce la Palatul Victoria.

Cu cât scenariul pare mai improbabil, cu atât recompensa devine mai mare.

Politica românească a devenit sport extrem

Faptul că există deja o piață internațională pentru „următorul premier al României” spune multe despre perioada în care intră scena politică.

După votul-record care a trimis Guvernul Bolojan acasă, România intră iar în zona negocierilor, combinațiilor și conferințelor de presă unde fiecare lider politic declară că „pune interesul național pe primul loc”, apoi merge să negocieze ministere.

Între timp, pe internet, situația e tratată…puțin altfel. Și dacă ne uităm la lista de nume, pare că nimeni nu exclude nimic.

Mic disclaimer, înainte să scoți cardul

Articolul acesta are scop informativ. Nu recomandăm pariurile și nici investițiile speculative pe platforme de acest tip.

Mai ales în politica românească, unde uneori cotele se schimbă mai repede decât miniștrii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Alegerile din Ungaria, la casele de pariuri. Ce candidat conduce detașat în sondaje

Începutul războiului din Iran, „prezis” de 16 pariuri de peste 1 miliard de dolari. Cum se explică „sincronizarea perfectă”

Un soldat american care a participat la capturarea lui Maduro pariase pe eveniment dinainte. Suma uriașă pe care a câștigat-o i-a adus probleme

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
FLASH NEWS Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
15:59
Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
ENERGIE Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
15:34
Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
FLASH NEWS AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
14:52
AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
FLASH NEWS Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
14:23
Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
18:00
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Cele mai noi

Trimite acest link pe