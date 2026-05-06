Pariuri pe următorul premier al României. Câți bani câștigi dacă pariezi 100 de dolari pe Grindeanu, Simion sau chiar Nicolae Ciucă. Cota lui Predoiu

După ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut la moțiunea de cenzură cu un scor record pentru politica românească, cu 281 de voturi pentru demitere, internetul a trecut imediat la etapa următoare: „Bun, și cine vine acum?”. Iar dacă românii discută orice la cafea sau pe social media, americanii de la Polymarket au găsit metoda perfectă – transformă totul în pariuri.

Da, există deja o piață unde oamenii pun bani pe cine ajunge următorul premier al României.

Favoritul momentului: Sorin Grindeanu

Conform cotelor de pe platformă, Sorin Grindeanu conduce detașat cu 38% șanse să ocupe fotoliul de la Palatul Victoria.

În spatele lui vine Cătălin Predoiu, cu 12%.

Mai jos, lista continuă în felul următor:

George Simion – 4%

– 4% Sebastian Burduja – 4%

– 4% Ilie Bolojan – 3%

– 3% Dacian Cioloș – 2%

– 2% Anca Dragu – 2%

– 2% Mugur Isărescu – 2%

– 2% Dominic Fritz – sub 1%

– sub 1% Nicolae Ciucă – sub 1%

Pe listă apare inclusiv premierul demis, Ilie Bolojan. Însă, ce nu știu americanii, este că o decizie a Curții Constituționale interzice unui premier demis prin moțiune de cenzură să ajungă din nou la putere.

Cât „plătește” politica

Partea cea mai spectaculoasă apare atunci când vezi cât ar încasa teoretic cineva care nimerește surpriza. Am simulat mai jos câștigurile unei investiții de 100 de dolari.

În simulările făcute pe platformă:

100 de dolari puși pe Cătălin Predoiu ar aduce aproximativ 681 de dolari.

ar aduce aproximativ 681 de dolari. aceeași sumă pe George Simion ar însemna aproape 1.900 de dolari.

ar însemna aproape 1.900 de dolari. iar un pariu pe Dominic Fritz ar sări de 3.600 de dolari.

ar sări de 3.600 de dolari. dacă excluzi complet logica din ecuație și pui pe Nicolae Ciucă , 100 de dolari ar produce peste 5.000 de dolari dacă s-ar întoarce la Palatul Victoria.

Cu cât scenariul pare mai improbabil, cu atât recompensa devine mai mare.

Politica românească a devenit sport extrem

Faptul că există deja o piață internațională pentru „următorul premier al României” spune multe despre perioada în care intră scena politică.

După votul-record care a trimis Guvernul Bolojan acasă, România intră iar în zona negocierilor, combinațiilor și conferințelor de presă unde fiecare lider politic declară că „pune interesul național pe primul loc”, apoi merge să negocieze ministere.

Între timp, pe internet, situația e tratată…puțin altfel. Și dacă ne uităm la lista de nume, pare că nimeni nu exclude nimic.

Mic disclaimer, înainte să scoți cardul

Articolul acesta are scop informativ. Nu recomandăm pariurile și nici investițiile speculative pe platforme de acest tip.

Mai ales în politica românească, unde uneori cotele se schimbă mai repede decât miniștrii.

